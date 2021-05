80 pour cent des Canadiens de 12 ans et plus pourraient être complètement vaccinés d'ici août; 88 pour cent d'ici novembre

La vaccination complète de la majorité de la population s'avère nécessaire pour renforcer la confiance des gens à s'engager dans une activité

Les secteurs en difficulté, tels que l'hôtellerie, le divertissement et les voyages, reprendront une fois que la majorité de la population aura été vaccinée

MONTRÉAL, le 28 mai 2021 /CNW/ - Selon un nouveau rapport des Études économiques de BMO, la récente augmentation rapide des vaccinations au Canada et la possibilité de dépasser les États-Unis - même avec les deuxièmes doses - d'ici août laissent présager une forte reprise économique au second semestre de l'année.

« Le Canada affichera probablement des taux de croissance plus forts pendant la majeure partie de cette période, a projeté Doug Porter, économiste en chef, BMO Groupe financier. Cela reflète également en partie un retour d'un trou pandémique plus profond pour l'économie; les restrictions de la troisième vague ont atteint le Canada beaucoup plus durement, la croissance stagnant probablement au mieux au deuxième trimestre.

Après un démarrage lent, le Canada a trouvé son rythme dans le déploiement des vaccins, a noté M. Porter. Cela, combiné à une récente chute rapide des nouveaux cas de virus, aidera à soutenir une réouverture partielle au cours du mois prochain - alimentant une reprise économique estivale. »

M. Porter a observé que pour que l'activité revienne à quelque chose de plus proche de la période prépandémique, il faudra des progrès sur les taux de vaccination complets. « La prochaine étape du processus de vaccination au Canada est toujours importante, et ce n'est pas le moment de ralentir le rythme. Pour que l'économie du Canada - et surtout, son marché du travail - se rétablisse pleinement, il faut que les secteurs les plus durement touchés se rétablissent. En fin de compte, cela nécessite une vaccination complète d'une majorité de la population adulte - à la fois pour renforcer la confiance des gens à s'engager plus pleinement, et pour que les décideurs politiques le permettent. »

Le rapport prévoit que le Canada pourrait voir plus de 80 pour cent de sa population (les 12 ans et plus) complètement vaccinés d'ici août, et atteindre 88 pour cent en novembre. Les mêmes chronologies aux États-Unis montrent des pourcentages d'environ 73 pour cent et 80 pour cent, respectivement.

Le rapport prédit également que les secteurs actuellement en difficulté, tels que les restaurants, les bars, les hôtels, les divertissements en personne, les services de soins personnels et les voyages, reprendront leur essor une fois que la majorité de la population aura été vaccinée. « Ces secteurs d'activité bénéficieront d'une énorme demande refoulée et d'une épargne excédentaire substantielle des ménages accumulée pendant la pandémie, a ajouté M. Porter. Le retour en force du secteur de la restauration aux États-Unis au cours des dernières semaines est de très bon augure pour ce secteur canadien durement touché; il avait suivi de près les États-Unis jusqu'aux restrictions des deuxième et troisième vagues, et pourrait voir l'écart désormais large se combler rapidement plus tard cette année. »

Pour consulter le rapport complet, visitez le site (en anglais seulement) https://economics.bmo.com/en/publications/detail/edc094ad-b107-4218-b4b6-b9f1233ae84e/

