Selon les personnes interrogées, les frais de subsistance mensuels de base ont augmenté de 397 $ en moyenne d'une année sur l'autre.

Soixante-huit pour cent déclarent que leurs finances ont été affectées par la conjoncture économique.

Les soldes des comptes CELI ont augmenté de 9 pour cent entre 2022 et 2023, parmi les personnes interrogées.

MONTRÉAL, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Le dernier sondage annuel de BMO sur les placements révèle que l'utilisation du compte d'épargne libre d'impôt (CELI) a diminué par rapport à l'an dernier, alors que les conditions économiques actuelles de la plupart des Canadiens (68 pour cent) ont un impact négatif sur leurs finances. Les données du sondage indiquent que le taux d'utilisation du CELI est d'environ 62 pour cent, en baisse par rapport à 66 pour cent l'année dernière et en dessous du pic de 69 pour cent atteint en 2018.

Faits saillants du sondage annuel de BMO sur les placements :

Augmentation du coût de la vie : Les frais de subsistance mensuels de base ont augmenté de 397 $ d'une année sur l'autre, en moyenne, parmi les personnes interrogées.

Les frais de subsistance mensuels de base ont augmenté de 397 $ d'une année sur l'autre, en moyenne, parmi les personnes interrogées. Établissement d'un budget : Plus de la moitié des Canadiens dépensent moins pour des dépenses discrétionnaires : les repas au restaurant (57 pour cent), les voyages (53 pour cent) et les vêtements (53 pour cent).

Plus de la moitié des Canadiens dépensent moins pour des dépenses discrétionnaires : les repas au restaurant (57 pour cent), les voyages (53 pour cent) et les vêtements (53 pour cent). Priorité à la gestion de la dette : Le remboursement des dettes est l'une des principales raisons pour lesquelles près d'un quart des Canadiens (24 pour cent) n'investiront pas cette année. Les milléniaux (âgés de 28 à 44 ans) sont la génération qui accorde le plus d'importance au remboursement des dettes plutôt qu'à l'investissement (42 pour cent).

« Malgré la hausse du coût de la vie et d'autres défis économiques, les Canadiens qui le peuvent devraient continuer à faire de l'investissement une priorité, a déclaré Nicole Ow, chef, Placements de particuliers, BMO. Parmi les avantages d'investir dans un CELI, il y a la possibilité de retirer des fonds en tout temps, en cas de besoin. Cette souplesse fait du CELI un excellent véhicule de placement, surtout en période d'incertitude économique. Au fil des ans, les investisseurs qui utilisent le CELI ont été récompensés par des rendements libres d'impôt, ce qui a aidé de nombreux Canadiens à mieux atteindre leurs objectifs financiers. »

Les soldes des CELI en hausse

Le sondage indique que les soldes globaux des CELI sont en hausse, augmentant de 9 pour cent pour atteindre 41 510 $ en 2023. Selon le sondage, le montant total que les Canadiens détiennent dans leur CELI a augmenté de façon constante au cours des six dernières années :

Soldes moyens des comptes CELI

2023 41 510 $ 2022 38 046 $ 2021 34 917 $ 2020 30 921 $ 2019 28 214 $ 2018 27 053 $

Parmi ceux qui prévoient de faire des cotisations à leur CELI, 19 pour cent prévoient d'y verser plus d'argent cette année, 26 pour cent prévoient de verser moins d'argent, 46 pour cent prévoient de verser le même montant et 9 pour cent sont incertains. La génération Z (18 à 27 ans) est la plus susceptible d'augmenter ses cotisations, 33 pour cent des épargnants de cette génération prévoyant de cotiser davantage à leur CELI cette année.

Le dernier sondage montre également que si 53 pour cent des titulaires de CELI détiennent des placements dans leur compte, les 47 pour cent restants placent leur épargne en espèces et pourraient manquer des occasions d'obtenir une croissance accrue à l'abri de l'impôt. Le CELI offre aux Canadiens d'autres options de placement qu'un compte d'épargne, et divers placements autres que des liquidités peuvent être détenus dans un CELI, tels que des CPG, des fonds d'investissement, des FNB, des actions et des obligations.

Malgré les conditions économiques actuelles, un certain soulagement est peut-être en vue

Bien que la plupart des Canadiens affirment que l'économie a un impact négatif sur leurs finances, l'amélioration de la conjoncture économique dans son ensemble pourrait éloigner le pays du bord de la récession ou en atténuer la gravité, selon les Études économiques de BMO. De plus, alors que les dépenses de consommation resteront probablement stables pendant le reste de l'hiver, les Études économiques de BMO indiquent que les réductions de taux d'intérêt attendues dans un proche avenir pourraient contribuer à atténuer la conjoncture économique.

« Les résultats de ce sondage sont compréhensibles compte tenu des conditions économiques actuelles, a indiqué Robert Kavcic, économiste principal, BMO. L'endettement des ménages est historiquement élevé, l'inflation a accentué les pressions sur les coûts quotidiens et les taux d'intérêt élevés font du remboursement de la dette une option attrayante qui pourrait faire obstacle à certains nouveaux investissements. Mais sur une note positive, l'assouplissement des conditions financières en 2024 devrait soutenir l'économie, et les réductions de taux attendues de la part de la Banque du Canada à partir de l'été ne pourront qu'aider. »

Pour de plus amples renseignements sur le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) de BMO, veuillez consulter bmo.com/principal/particuliers/investissements/celi/.

Méthodologie

Cette étude a été réalisée par Pollara Strategic Insights par le biais d'un sondage en ligne auprès de 1 510 adultes canadiens, entre le 3 et le 8 novembre 2023. La marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de cette taille est de ± 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

