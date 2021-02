Un montant moyen de 112 295 $ était détenu dans les comptes REER en 2020, une hausse de 3,3 pour cent par rapport à 2019

Les connaissances des Canadiens sur les REER ont diminué depuis 2015

Les femmes sont 18 pour cent moins susceptibles de savoir de combien elles ont besoin pour leur retraite

MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW/ - Le 11e sondage annuel de BMO Groupe financier sur le régime enregistré d'épargne-retraite (REER) a révélé que, malgré les défis financiers de 2020, le montant que les Canadiens détiennent dans leur REER a augmenté. Cependant, les résultats indiquent également une baisse constante de la connaissance des avantages et des caractéristiques du compte.

Le montant moyen détenu dans les REER à l'échelle nationale est de 112 295 $, une augmentation de 3,3 pour cent comparativement à 2019 (111 929 $) et de 41 pour cent par rapport à 2015 (79 492 $). Les montants globaux que les Canadiens ont cotisé ou prévoient de cotiser ont décru de 15,5 pour cent depuis 2019; cependant, les montants des cotisations pour cette année sont 15,8 pour cent plus élevés que ceux révélés dans le sondage de 2018. Douze pour cent des Canadiens n'ont pas cotisé cette année en raison de la pandémie.

« Les investisseurs doivent tenir compte des facteurs à long terme, comme l'augmentation du coût de la vie et l'allongement de l'espérance de vie moyenne, lorsqu'ils planifient leur retraite, a rappelé Robert Armstrong, directeur général, Solutions d'investissement multiactif, BMO Gestion mondiale d'actifs. Compte tenu de ces défis, il est encourageant de constater une augmentation à l'échelle nationale des montants détenus dans les REER. »

Connaissance des REER en déclin

Bien que les Canadiens continuent de considérer les REER comme une stratégie efficace de planification de la retraite, le sondage a révélé que les niveaux de connaissances sur les REER ont diminué régulièrement au cours des cinq dernières années :

71 pour cent des Canadiens savent comment cotiser à un REER, une diminution de 8 pour cent par rapport à 2015;

61 pour cent des Canadiens connaissent le plafond de cotisation au REER, un recul de 12 pour cent depuis 2015;

seulement la moitié (50 pour cent) des Canadiens savent quels placements peuvent être détenus dans un REER, une baisse de 10 pour cent par rapport à 2015;

moins de la moitié (44 pour cent) des Canadiens savent que les REER peuvent contenir des FNB, tandis que 79 pour cent savent que les REER peuvent contenir des fonds d'investissement.

« Le REER est une solution de placement importante dans la boîte à outils de planification de la retraite des Canadiens. Compte tenu de la complexité inhérente au REER, des conseils professionnels s'avèrent judicieux pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers à long terme », a déclaré M. Armstrong.

L'écart selon le sexe

Le sondage a révélé un écart entre les sexes dans la planification de la retraite et la connaissance des REER :

parmi les personnes interrogées, les femmes sont 9 pour cent moins susceptibles de savoir comment cotiser à un REER et 10 pour cent moins susceptibles de connaître la différence entre le REER et le CELI par rapport aux hommes;

seulement 62 pour cent des femmes connaissent la date limite de cotisation à un REER et 55 pour cent savent combien elles peuvent cotiser au compte, contre 70 et 67 pour cent des hommes, respectivement;

moins de la moitié (41 pour cent) des femmes savent quels placements peuvent être détenus dans un REER;

les femmes sont 18 pour cent moins confiantes que les hommes dans leurs projets de retraite et 18 pour cent moins susceptibles de savoir de combien d'argent elles auront besoin pour leur retraite;

les femmes étaient plus enclines que les hommes à ne pas cotiser à leur REER cette année pour des raisons liées à la pandémie (15 pour cent contre 9 pour cent);

les femmes sont moins susceptibles d'avoir retiré des fonds de leur REER avant l'âge de 71 ans, 25 pour cent des femmes l'ayant fait par rapport à 31 pour cent des hommes.

BMO offre les ressources suivantes aux femmes qui souhaitent renforcer leur confiance dans les finances personnelles et l'investissement :

BMOpourElles.com est régulièrement mis à jour avec du contenu conçu pour inspirer la confiance financière chez les femmes;

la baladodiffusion primée 1 Audacieu(se) présente des histoires inspirantes de femmes qui entreprennent des démarches audacieuses dans leur carrière et leur entreprise;

Audacieu(se) présente des histoires inspirantes de femmes qui entreprennent des démarches audacieuses dans leur carrière et leur entreprise; les professionnels en placement de BMO ont eu accès à une formation en ligne pour promouvoir et engager les femmes investisseuses et chefs d'entreprise dans des conversations personnalisées basées sur des objectifs.

BMO offre des conseils personnalisés primés2 pour aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Pour plus d'informations à ce sujet et sur les plans de placement de BMO, consultez le site www.bmo.com/monplan.

Pour plus de renseignements sur les comptes de régime enregistré d'épargne-retraite de BMO et sur l'établissement d'un compte, veuillez visiter le www.bmo.com/reer/.

1La baladodiffusion Audacieu(se) de BMO pour Elles a reçu une distinction Platine des Hermes Creative Awards et un prix AVA Or. 2BMO a reçu la meilleure note globale dans l'étude de 2020 de J.D. Power sur les conseils bancaires aux particuliers au Canada.

Le sondage de BMO sur le REER a été effectué en ligne par Pollara Strategic Insights auprès de 1 500 Canadiens adultes entre le 17 et le 23 novembre 2020. Un échantillon probabiliste de cette taille entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 949 milliards de dollars au 31 octobre 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224