Après une forte augmentation de l'épargne excédentaire pendant la pandémie, les Canadiens ne mettent plus autant d'argent de côté - les niveaux d'épargne reviennent maintenant aux niveaux d'avant la pandémie.

63 pour cent déclarent que les conditions économiques actuelles ont un impact négatif sur leur capacité à épargner pour la retraite.

MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le sondage annuel de BMO sur la retraite révèle que les milléniaux (âgés de 28 à 44 ans) estiment qu'ils auront besoin d'environ 2,1 millions de dollars pour prendre leur retraite, ce qui est le chiffre le plus élevé parmi toutes les générations d'adultes. Le sondage a également révélé, pour la deuxième année consécutive, que l'ensemble des Canadiens estiment avoir besoin d'environ 1,7 million de dollars à la retraite.

Groupes d'âge

démographiques Estimation de l'épargne nécessaire

pour prendre sa retraite, selon les

répondants National (Tous les groupes

d'âge) 1,7 million $ Génération Z (18 à 27 ans) 1,6 million $ Milléniaux (28 à 44 ans) 2,1 millions $ Génération X (45 à 60 ans) 1,3 million $ Boomers (61 à 70 ans) 1,3 million $ 71 ans et plus 1,2 million $

« Il n'existe pas de plan de retraite unique ni de chiffre universel quant au montant que les Canadiens devraient épargner en vue de leur retraite, a indiqué Nicole Ow, chef, Placements de particuliers, BMO. Nous encourageons les gens à commencer à planifier tôt et à tenir compte de tous les facteurs qui influeront sur leur style de vie idéal à la retraite, y compris les obligations familiales, les objectifs en matière de santé et de bien-être, les passe-temps et les intérêts, ainsi que les projets de voyage. Travailler avec un conseiller professionnel de BMO aidera les Canadiens à mettre leurs objectifs en perspective et à créer un plan personnalisé qui les aidera à améliorer leurs finances et à obtenir le type de retraite auquel ils aspirent. »

Se payer d'abord

Malgré les vents contraires de l'économie, 62 pour cent des Canadiens ont déjà cotisé à leur REER en 2023 ou prévoient de le faire. Le montant moyen que les gens prévoient de cotiser à leur REER a également augmenté, passant de 5 753 $ en 2022 à 6 512 $ en 2023.

L'épargne moyenne totale dans les REER a chuté

Le sondage a révélé que la valeur des comptes des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) a chuté par rapport aux niveaux élevés enregistrés au cours des deux années précédentes. Le montant moyen détenu à l'échelle nationale a chuté de 28 pour cent, passant de 144 613 $ en 2022 à 113 070 $ en 2023. Malgré cette baisse, la valeur totale des comptes est conforme aux moyennes historiques, avec une augmentation notable de l'épargne-retraite au cours de la pandémie de COVID-19.

Année Les avoirs moyens des comptes REER,

selon les répondants 2023 113 070 $ 2022 144 613 $ 2021 141 923 $ 2020 112 295 $ 2019 111 929 $ 2018 101 155 $

Réduction de l'épargne-retraite

La hausse des taux d'intérêt et les pressions inflationnistes pèsent également sur les Canadiens, 63 pour cent d'entre eux indiquant que les conditions économiques actuelles ont un impact négatif sur leur capacité à épargner en vue de la retraite.

37 pour cent des Canadiens ont déclaré qu'ils consacrent moins d'argent à l'épargne-retraite;

44 pour cent des baby-boomers ont déclaré qu'ils compensent leur capacité réduite à épargner pour la retraite en travaillant plus longtemps que prévu;

38 pour cent des répondants de la génération Z ont déclaré qu'ils reportent l'épargne-retraite.

Autres résultats du sondage sur la retraite

Le fossé entre les sexes : Les hommes estiment qu'ils ont besoin en moyenne de 2 millions de dollars pour prendre leur retraite, tandis que les femmes pensent qu'elles ont besoin de 1,3 million de dollars pour le faire. Deux tiers (67 pour cent) des hommes interrogés sont convaincus qu'ils auront assez d'argent pour prendre leur retraite comme prévu et plus de la moitié des femmes (56 pour cent) sont convaincues qu'elles pourront atteindre leurs objectifs de retraite.

Âges de la retraite : L'âge moyen de départ à la retraite est de 62 ans. L'âge idéal de la retraite cité par les personnes interrogées est de 55 ans. Pour la génération des adultes les plus jeunes, la génération Z, l'âge idéal de la retraite est de 50 ans, tandis que pour les milléniaux, à 53 ans, l'âge de la retraite est un peu plus élevé.

Recherche de conseils professionnels : Plus des trois quarts (77 pour cent) des Canadiens craignent que les conditions économiques actuelles aient un impact sur leurs finances et plus de la moitié (55 pour cent) pensent que les conseils financiers sont plus importants dans le contexte économique actuel. La plupart des Canadiens qui travaillent avec un professionnel financier (82 pour cent) conviennent que leur conseiller les aide à atteindre leurs objectifs, les deux tiers (67 pour cent) affirmant que le recours à un conseiller leur permet d'améliorer leur situation financière et les trois quarts (75 pour cent) disent qu'ils aiment disposer d'un plan financier personnalisé.



Pour de plus amples renseignements sur les REER de BMO, veuillez consulter le site www.bmo.com/principal/particuliers/investissements/reer/.

Méthodologie

Cette étude a été réalisée par Pollara Strategic Insights par le biais d'un sondage en ligne auprès de 1 510 adultes canadiens, entre le 3 et le 8 novembre 2023. La marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de cette taille est de ± 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 octobre 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

