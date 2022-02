Selon le sondage annuel de BMO sur la retraite, le montant moyen dont les Canadiens estiment avoir besoin pour prendre leur retraite a crû de 12 pour cent, mais moins de la moitié sont convaincus qu'ils auront assez d'argent pour l'atteindre

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW/ - Le sondage de BMO Groupe financier sur la retraite a révélé que si le montant moyen dont les Canadiens estiment avoir besoin pour prendre leur retraite a augmenté de 12 pour cent depuis 2020 pour atteindre 1,6 million de dollars, moins de la moitié (44 pour cent) d'entre eux sont convaincus qu'ils auront suffisamment d'argent pour prendre leur retraite comme prévu.

Le sondage annuel explore les attentes et les approches des Canadiens en matière de planification de la retraite. L'édition de cette année a révélé que leur confiance d'avoir assez d'argent pour prendre leur retraite comme prévu a diminué de 10 pour cent depuis l'année dernière. À l'échelle provinciale, les résidents de l'Alberta et de l'Ontario sont les plus confiants dans leurs plans de retraite actuels, avec 51 et 46 pour cent, respectivement.

Région Confiants par rapport à la

retraite Cotisent à un REER avant

le 1er mars 2022 Atlantique 37 pour cent 49 pour cent Québec 43 pour cent 61 pour cent Ontario 46 pour cent 58 pour cent Prairies 38 pour cent 58 pour cent Alberta 51 pour cent 53 pour cent C.-B. 40 pour cent 58 pour cent National 44 pour cent 58 pour cent

Malgré les défis posés par la pandémie mondiale et les attentes d'une hausse de l'inflation, la majorité (58 pour cent) des Canadiens ont cotisé ou prévoient cotiser à leur régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Les résidents du Québec ont les taux de cotisation les plus élevés, tandis que les Canadiens des provinces de l'Atlantique ont les plus bas.

« Les Canadiens ont fait preuve de résilience en ces temps incertains et il est encourageant de constater qu'ils continuent de donner la priorité à la planification de la retraite, s'est réjoui Robert Armstrong, directeur général, Solutions d'investissement multiactif, BMO Gestion mondiale d'actifs. Même si l'année 2022 comportera ses propres défis et possibilités, travailler avec un conseiller professionnel peut aider les Canadiens à naviguer dans ces transitions et à aborder leurs plans financiers et leur avenir avec confiance. »

Le point sur la retraite

Le sondage a également révélé d'autres informations sur les plans et stratégies de retraite des Canadiens, notamment :

L'âge d'or : Environ un quart (23 pour cent) des Canadiens prévoient prendre leur retraite entre 60 et 69 ans, l'âge moyen étant de 62 ans.

Environ un quart (23 pour cent) des Canadiens prévoient prendre leur retraite entre 60 et 69 ans, l'âge moyen étant de 62 ans. Les yeux sur la retraite anticipée : 23 pour cent des Canadiens prévoient prendre une retraite anticipée, plus précisément à 54 ans.

23 pour cent des Canadiens prévoient prendre une retraite anticipée, plus précisément à 54 ans. Trouver le chiffre magique : Plus de la moitié (53 pour cent) des Canadiens ne savent pas de combien ils auront besoin pour prendre leur retraite. À l'échelle provinciale, les résidents des provinces des Prairies - 61 pour cent - sont les moins susceptibles de savoir combien il leur faudra pour prendre leur retraite.

Plus de la moitié (53 pour cent) des Canadiens ne savent pas de combien ils auront besoin pour prendre leur retraite. À l'échelle provinciale, les résidents des provinces des Prairies - 61 pour cent - sont les moins susceptibles de savoir combien il leur faudra pour prendre leur retraite. Motifs de cotisation : Parmi les 60 pour cent de Canadiens qui ont un REER, 66 pour cent ont cotisé à ce compte pour épargner en vue de la retraite. Près d'un quart (23 pour cent) des répondants ont cotisé à leur REER pour atteindre l'indépendance financière le plus tôt possible, tandis que 14 pour cent épargnent en vue d'une retraite anticipée.

Parmi les 60 pour cent de Canadiens qui ont un REER, 66 pour cent ont cotisé à ce compte pour épargner en vue de la retraite. Près d'un quart (23 pour cent) des répondants ont cotisé à leur REER pour atteindre l'indépendance financière le plus tôt possible, tandis que 14 pour cent épargnent en vue d'une retraite anticipée. Confiance fondée sur les conseils : 79 pour cent des Canadiens font confiance à un conseiller financier, soit une augmentation de neuf pour cent par rapport à 2020. Ceux qui ont un conseiller financier sont plus enclins à croire qu'ils auront l'argent nécessaire pour prendre leur retraite (53 pour cent).

Célibataire, ensemble ou c'est compliqué? La confiance dans la planification de la retraite au-delà de l'état civil

Le sondage a révélé que l'état civil des Canadiens joue un rôle dans la façon dont ils abordent la planification de leur retraite :

Confiance : Seulement 39 pour cent des célibataires canadiens ont confiance dans leurs plans de retraite actuels. Les taux de confiance sont plus élevés chez les couples et les répondants qui sont veufs, divorcés ou séparés, soit 47 et 46 pour cent, respectivement.

Seulement 39 pour cent des célibataires canadiens ont confiance dans leurs plans de retraite actuels. Les taux de confiance sont plus élevés chez les couples et les répondants qui sont veufs, divorcés ou séparés, soit 47 et 46 pour cent, respectivement. Possession d'un REER : Comparativement aux autres groupes, les couples sont beaucoup plus susceptibles de posséder un REER (69 pour cent). Les personnes veuves, divorcées ou séparées (52 pour cent) et les célibataires (45 pour cent) sont moins nombreux à posséder un REER.

Comparativement aux autres groupes, les couples sont beaucoup plus susceptibles de posséder un REER (69 pour cent). Les personnes veuves, divorcées ou séparées (52 pour cent) et les célibataires (45 pour cent) sont moins nombreux à posséder un REER. Connaissance des REER :

Comment cotiser : Seulement la moitié (51 pour cent) des Canadiens célibataires savent comment cotiser à un REER, comparativement aux couples (72 pour cent) et aux personnes veuves, divorcées ou séparées (61 pour cent).

Seulement la moitié (51 pour cent) des Canadiens célibataires savent comment cotiser à un REER, comparativement aux couples (72 pour cent) et aux personnes veuves, divorcées ou séparées (61 pour cent).

Placements admissibles : La majorité (63 pour cent) des célibataires canadiens ne savent pas quels placements peuvent être détenus dans un REER.

La majorité (63 pour cent) des célibataires canadiens ne savent pas quels placements peuvent être détenus dans un REER. Obstacles à la cotisation : 42 pour cent des Canadiens veufs, divorcés ou séparés citent le manque d'argent comme un obstacle à la cotisation à leur REER cette année. Les couples et les célibataires sont beaucoup moins enclins à citer cet obstacle, soit 26 pour cent et 29 pour cent, respectivement.

« Bien que les objectifs financiers à long terme, y compris la retraite, puissent initialement sembler intimidants, les Canadiens ne sont pas seuls. En travaillant avec un conseiller professionnel de confiance qui peut élaborer des plans personnalisés en fonction de leurs objectifs personnels et financiers, de leur tolérance au risque et de leurs valeurs, les Canadiens peuvent avoir la certitude de pouvoir profiter de la retraite et des autres avantages qui accompagnent l'atteinte de leurs objectifs », a déclaré M. Armstrong.

Pour plus de renseignements sur le régime enregistré d'épargne-retraite et l'établissement d'un compte, ou pour toute autre assistance, consultez le site www.bmo.com/reer/.

Le sondage de BMO sur la retraite a été effectué en ligne par Pollara Strategic Insights auprès de 1 500 Canadiens adultes entre le 26 et le 29 octobre 2021. Un échantillon probabiliste de cette taille entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 988 milliards de dollars au 31 octobre 2021 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

