Selon le rapport annuel de BMO sur les perspectives des FNB, le secteur mondial des FNB dépasse les 6 billions de dollars américains

Les actifs mondiaux du secteur des FNB ont augmenté de 32 pour cent par rapport à 2018 pour totaliser plus de 6 billions de dollars américains

L'investissement ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) est apparu comme l'une des plus grandes tendances de 2019

Lancement du FNB BMO ESG Équilibré (ZESG) en 2020, combinant les thèmes clés de l'investissement ESG et de la répartition d'actifs

MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a publié aujourd'hui son rapport Perspectives des FNB qui se penche sur le marché des fonds négociables en bourse (FNB) et détermine les tendances qui devraient façonner le secteur au cours de la prochaine année.

Revue de l'année 2019

Le secteur mondial des FNB a poursuivi son expansion, alimenté par des marchés solides et des flux nets positifs. Le secteur avait accumulé 6,2 billions de dollars d'actifs à la fin de 2019(1).

Le marché canadien des FNB compte maintenant plus de 200 milliards de dollars canadiens d'actifs, dont 28 milliards de dollars en flux nets (2). Faits saillants du flux entrant sur le marché en 2019 :

Le FNB canadien ayant eu le plus d'entrées en 2019 a été le FINB BMO S&P 500 (ZSP, ZSP.U) avec 2,3 milliards de dollars canadiens en nouveaux actifs (2) .

. Le FNB canadien à revenu fixe ayant enregistré le plus d'entrées en 2019 a été le FINB BMO obligations totales (ZAG) avec 1,6 milliard de dollars canadiens en flux nets (2).

« Les FNB sont un investissement incroyablement efficace dans la mesure où ils deviennent plus efficaces pour la négociation et la détention à l'échéance, a déclaré Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs. Alors que de nouveaux FNB apparaissent sur le marché, les fournisseurs continuent à repousser les limites lors du développement de solutions client. »

Selon les données de Bloomberg, BMO Gestion mondiale d'actifs propose aujourd'hui 96 stratégies de FNB et détient une part de marché de 30,6 pour cent au Canada.

Principales tendances du secteur

Titres à revenu fixe : L'évolution des conditions du marché et les craintes de fin de cycle ont fait du revenu fixe un choix populaire parmi les investisseurs qui font pivoter leurs portefeuilles vers une position plus défensive. Les FNB à revenu fixe ont été le chef de file des afflux au Canada en 2019.

Exposition aux facteurs : Les investisseurs reconnaissent que l'exposition aux facteurs peut profiter à la construction d'un portefeuille. Le facteur d'exposition le plus populaire par flux en 2019 a été la faible volatilité, les investisseurs cherchant des solutions pour réduire le risque sur capitaux propres dans un contexte de hausse des fluctuations des marchés.

ESG : Les investisseurs comprennent mieux comment les incidents ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) des entreprises peuvent avoir une incidence sur la rentabilité. Il existe également un ensemble croissant de connaissances sur les avantages financiers potentiels des entreprises ESG hautement cotées.

Répartition d'actifs : La notoriété des FNB de répartition d'actifs a crû en 2019, ces FNB amassant 3 milliards de dollars d'actifs au Canada depuis leur lancement en 2018. Ces fonds sont la solution du secteur des FNB aux fonds équilibrés.

Alternatives liquides : Les fonds publics alternatifs liquides, y compris les FNB, ont vu le jour à la suite de changements réglementaires au Canada. Il faudra du temps aux investisseurs pour bien comprendre ces produits et comment ils réagissent au marché.

« Les possibilités de croissance des ETF restent importantes, car l'efficacité, le faible coût et la négociabilité des ETF touchent les investisseurs, a ajouté M. Raes. Nous nous attendons à ce que le secteur maintienne sa trajectoire de croissance en 2020, soutenue par une plus grande adoption parmi les utilisateurs existants. »

Pour visionner le rapport complet, cliquez ici. Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, visitez www.bmo.com/fnb.

(1) ETFGI, janvier 2020

(2) Banque Nationale, janvier 2020

MC/MD Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des FNB BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez consulter l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les FNB BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

S&P 500MD est une marque de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une concession à S&P Dow Jones Indices LLC et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZSP et ZSP.U. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent, ni ne font la promotion, ni ne font aucune représentation quant à la pertinence de souscrire ou d'investir dans ces FNB BMO.

Déclarations prospectives

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment ceux où l'on trouve les expressions « s'attendre à », « prévoir » et des mots et locutions semblables dans la mesure où ils ont trait au fonds, au gestionnaire de portefeuille ou au conseiller. Les déclarations prospectives ne sont pas des données historiques; elles correspondent plutôt aux prévisions ou aux attentes actuelles du fonds, du gestionnaire de portefeuille ou du conseiller en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement des prévisions ou des attentes actuelles. Même si le fonds, le gestionnaire de portefeuille ou le conseiller estiment que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, ces dernières ne garantissent en rien les résultats futurs. Nous mettons donc en garde le lecteur de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison du caractère incertain qui leur est inhérent. Le fonds, le gestionnaire de portefeuille et le conseiller ne s'engagent d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement leurs déclarations ou données prospectives, que ce soit par suite de nouvelles données, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui auraient une incidence sur ces données, sauf dans la mesure requise par la loi.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Les FNB BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 852 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

