MONTRÉAL, le 5 août 2020 /CNW/ - Le secteur de la technologie est la bonne nouvelle pour l'économie canadienne, selon une perspective sectorielle du Livre bleu de BMO.

Publié par les Études économiques de BMO et par les Services bancaires aux entreprises de BMO, le Livre bleu de BMO combine le savoir-faire des économistes de BMO avec de l'information sur les conjonctures économiques nationale et provinciales obtenue par les conseillers des Services bancaires aux entreprises de BMO auprès des entreprises locales. Cette édition présente également les perspectives de cinq secteurs clés de l'économie canadienne : la technologie, l'agriculture, l'énergie, le secteur manufacturier et la construction.

« L'économie et les travailleurs du Canada étant ravagés par la COVID-19 et les bas prix de l'énergie, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour la haute technologie de porter le flambeau, a déclaré Doug Porter, économiste en chef, BMO Groupe financier. Bien qu'encore relativement petit, le secteur se développe rapidement et ne peut que bénéficier d'une accélération des achats en ligne et du télétravail, activités qui reposent sur une technologie numérique à haute vitesse efficace. »

Le rapport note que peu de secteurs ont connu une croissance plus rapide que les technologies de l'information et des communications. Propulsé par un certain nombre d'entreprises canadiennes de haut vol et une expansion rapide des géants américains de la technologie au nord de la frontière, le secteur a constamment surclassé l'économie nationale ces dernières années.

Le rapport indique par ailleurs que les entreprises technologiques étrangères sont attirées par les politiques d'immigration accueillantes du Canada, son système politique stable, sa population bien éduquée et ses salaires relativement bas dans le secteur. « Dans l'ensemble, le secteur de la technologie est un rayon de lumière dans un contexte économique très sombre », a conclu M. Porter.

« Nous continuons de constater un fort appétit de la part des entreprises œuvrant dans le domaine de la technologie à la recherche de capital de croissance, a indiqué Devon Dayton, directeur général, Technologie et innovation, BMO Banque de Montréal. Au vu des changements dans les préférences des consommateurs et le fonctionnement des entreprises, nous prévoyons une croissance supplémentaire dans ce secteur et sommes prêts à aider les entreprises à tirer parti de ces vents favorables. »

On peut télécharger le Livre bleu de BMO à l'adresse https://economics.bmo.com/media/pdf/7c2cc5ed-f42e-402a-bcd5-3c0ce82291aa.pdf (offert en anglais seulement). Version française disponible sur demande.

