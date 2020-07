Selon le Livre bleu de BMO, les petites entreprises canadiennes amorcent la reprise après le confinement

Le Livre bleu de BMO combine le savoir-faire des économistes de BMO et l'information sur les conditions commerciales fournie par ses conseillers des Services bancaires aux entreprises

Les petites entreprises sont le fondement des économies locales et leur rebond influera sur la reprise au Canada

MONTRÉAL, le 22 juill. 2020 /CNW/ - À la suite de la récession la plus abrupte, la plus profonde et la plus rapide de l'histoire, il y a des signes clairs que les économies canadienne et mondiale ont amorcé les premières étapes de la reprise, selon le tout nouveau Livre bleu de BMO qui traite du rôle des petites entreprises dans la reprise.

Publié par les Études économiques de BMO et par les Services bancaires aux entreprises de BMO, le Livre bleu de BMO combine le savoir-faire des économistes de BMO avec de l'information sur les conjonctures économiques nationale et provinciales obtenue par les conseillers des Services bancaires aux entreprises de BMO auprès des entreprises locales. Le Livre bleu de BMO présente un rapport sur le Canada dans son ensemble, chaque province et la région du Grand Toronto. Cette édition présente également les perspectives de cinq secteurs clés de l'économie canadienne : la technologie, l'agriculture, l'énergie, le secteur manufacturier et la construction.

Le Livre bleu de BMO indique que l'économie canadienne se contractera d'environ 6 pour cent en 2020, de loin la baisse annuelle la plus importante de l'activité économique de l'après-guerre. « Pourtant, comme nous l'avons constamment soutenu depuis le début des fermetures, la croissance devrait rebondir à environ 6 pour cent l'an prochain, contribuant ainsi à faire baisser considérablement le taux de chômage, a déclaré Doug Porter, économiste en chef, BMO Groupe financier. Même avec une reprise vigoureuse, le défi sera de faire en sorte que l'économie recouvre sa pleine santé. Ce sera sans aucun doute une route cahoteuse, mais, en tant que principaux moteurs de l'économie canadienne, il est essentiel de comprendre comment les entreprises seront touchées au cours des prochains mois. »

« En tant que Banque des entreprises, nous sommes prêts à soutenir nos clients en ces temps difficiles, a poursuivi Ernie (Erminia) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Le Livre bleu de BMO représente une autre facette de nos efforts visant à fournir du contenu et des ressources spécialisés pour aider nos entreprises clientes à traverser la pandémie de COVID-19 et la reprise économique. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons travailler avec nos clients pour répondre à leurs besoins et leur offrir des possibilités de réaliser de réels progrès financiers. »

« Les petites entreprises ont été davantage touchées par le ralentissement économique résultant de la COVID-19, a indiqué Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Banque de Montréal. Il est crucial que nous aidions tous les petites entreprises à combler le fossé vers la rentabilité, car elles sont le fondement des économies locales à travers le pays et représentent une grande partie des recettes fiscales locales et de l'emploi local. Leur rebond influencera la reprise du Canada. »

Survol des prévisions provinciales selon le Livre bleu de BMO :

Ouest canadien

L'économie de la Colombie-Britannique devrait se contracter de 5,3 pour cent cette année, mais rebondir à 6,3 pour cent en 2021. Le chômage devrait rester inférieur à la moyenne nationale.

La baisse du PIB de l' Alberta sera plus profonde que dans le reste du pays. La province a été plus rapide à rouvrir, la FCEI indiquant que près de 60 pour cent des petites entreprises étaient pleinement fonctionnelles à la mi-juin.

Prairies

L'économie de la Saskatchewan se contractera de 6,2 pour cent cette année. Cela dit, la situation de la COVID a été moins marquée que dans la plupart des autres provinces, laissant à la province la possibilité de rouvrir plus tôt.

se contractera de 6,2 pour cent cette année. Cela dit, la situation de la COVID a été moins marquée que dans la plupart des autres provinces, laissant à la province la possibilité de rouvrir plus tôt. L'économie du Manitoba devrait se contracter de 4,8 pour cent en 2020, soit moins que la baisse nationale. Le Manitoba a généralement bien mieux résisté aux ralentissements que le reste du Canada , mais les fermetures liées à la COVID continueront de peser lourd.

Centre du Canada

L'économie ontarienne devrait se contracter de 6,0 pour cent cette année, en phase avec la baisse prévue à l'échelle nationale. La province est entrée dans la récession en position de force, mais a eu à lutter avec une courbe de COVID plus prononcée plus tôt.

On s'attend à ce que l'économie du Québec recule de 6,3 pour cent cette année, soit un peu plus que le chiffre national étant donné les fermetures plus généralisées au début de la pandémie.

Atlantique

La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard connaissent tous des contractions du PIB plus légères que la baisse prévue à l'échelle nationale, avec des réductions de 3,8 pour cent, 3,2 pour cent et 3,0 pour cent respectivement. Une réouverture plus rapide dans ces provinces a procuré des avantages importants.

L'économie de Terre-Neuve-et- Labrador devrait se contracter de 7,5 pour cent cette année, soit davantage que la baisse prévue à l'échelle nationale. La province était déjà dans une position difficile avant la COVID, et les fermetures actuelles et la baisse des cours du pétrole ont exacerbé les vents contraires.

Le Livre bleu de BMO est disponible sur demande.

