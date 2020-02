Selon le 10e sondage annuel de BMO sur le REER, les épargnes REER des Canadiens sont en hausse, mais ils peinent toujours à définir leurs objectifs financiers de retraite

69 pour cent des Canadiens ont maintenant un compte REER, comparativement à 60 pour cent l'an dernier

Le montant moyen détenu dans les comptes REER atteint 111 922 $, en hausse de près de 10 000 $ par rapport à 2018

En moyenne, les Canadiens prévoient de prendre leur retraite à 62 ans, mais la plupart des répondants ne sont pas en mesure d'estimer le montant d'argent dont ils auraient besoin pour s'assurer une retraite confortable

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Selon l'étude annuelle de BMO sur les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), les Canadiens se tournent vers leur REER et y investissent plus que jamais, 69 pour cent détenant maintenant un compte dont le montant moyen est de 111 922 $.

À l'échelle provinciale, les montants moyens détenus dans les REER en Atlantique, au Québec et en Alberta ont augmenté de 22 pour cent depuis l'an dernier, soit d'environ 17 000 $ à 18 000 $, alors qu'ils augmentaient de 6 pour cent en Ontario et en Colombie-Britannique, soit d'environ 8 000 $ à 10 000 $. Les Canadiens qui ont déjà cotisé à leur REER disent avoir cotisé 6 409 $, ce qui représente une hausse par rapport à 5 247 $ en 2018. Ceux qui prévoient d'y cotiser investiront probablement en moyenne 6 033 $, soit 55 pour cent de plus que l'an dernier (3 828 $).

prévoient de cotiser National 111 922 $ 6 409 $ 6 033 $ Atlantique 96 539 $ 4 013 $ 1 178 $ Québec 99 659 $ 4 704 $ 6 208 $ Ontario 128 742 $ 9 535 $ 6 228 $ Prairies 92 127 $ 5 369 $ 3 191 $ Alberta 116 426 $ 4 777 $ 6 024 $ Colombie-Britannique 96 665 $ 6 720 $ 7 822 $

« Il est encourageant de voir des Canadiens de partout au pays mettre l'accent sur l'investissement à long terme et augmenter leurs cotisations prévues, s'est réjoui Robert Armstrong, directeur, Solutions multi-actifs, BMO Gestion mondiale d'actifs. Bien que les Canadiens prévoient de cotiser à leur REER, nous leur conseillons de surveiller leurs progrès et de faire des cotisations périodiques, afin d'éviter le stress associé aux cotisations excédentaires et à la date limite de cotisation au REER. »

L'équation de la retraite

Face à des variables en constante évolution, comme les taux d'espérance de vie, le coût de la vie et les cheminements de carrière, les Canadiens repoussent la barre quant à l'âge de leur retraite. Le rapport a mis en lumière les réalités suivantes :

En moyenne, les Canadiens prévoient de prendre leur retraite à 62 ans. Toutefois, 25 pour cent d'entre eux ne savent pas quand ils prendront leur retraite et 10 pour cent pensent ne jamais pouvoir la prendre.

59 pour cent des Canadiens sont incapables d'estimer de combien d'argent ils auront besoin pour prendre une retraite confortable. Par ailleurs, près de la moitié des Canadiens ont bon espoir qu'ils auront suffisamment d'argent à la retraite et qu'ils n'auront plus de dettes au moment de leur retraite.

Les répondants capables d'estimer un montant en dollars disent qu'ils auront besoin d'entre 1 million et 1,5 million de dollars.

Les milléniaux pensent qu'ils auront besoin de plus d'argent pour prendre leur retraite que les baby-boomers, estimant le montant requis à 1,7 million de dollars en moyenne, comparativement aux baby-boomers qui pensent avoir besoin de moins d'un million de dollars.

Les femmes pensent qu'elles ont besoin de moins d'argent pour prendre leur retraite que les hommes (1,2 million et 1,4 million respectivement).

« L'équation financière de la retraite est en train de changer et les Canadiens doivent tenir compte de nombreuses variables lorsqu'ils déterminent combien ils auront besoin pour financer le prochain chapitre de leur vie, a poursuivi M. Armstrong. Il est important que les Canadiens fassent équipe avec un conseiller financier pour établir un plan efficace qui les prépare avant et après la retraite. Un expert en planification financière peut aider à définir une stratégie et une approche personnalisées susceptible d'aider l'épargnant à économiser et à investir pour l'avenir. »

BMO offre aux Canadiens les conseils suivants pour maximiser les avantages d'un REER :

Commencez tôt : Prenez au sérieux la constitution d'actifs de retraite et profitez de l'énorme incidence qu'a l'intérêt composé sur la croissance de votre REER en établissant un programme d'épargne continue.

: Prenez au sérieux la constitution d'actifs de retraite et profitez de l'énorme incidence qu'a l'intérêt composé sur la croissance de votre REER en établissant un programme d'épargne continue. Maximisez vos cotisations : Faire de petites cotisations périodiques peut vous aider à vous rapprocher de votre limite chaque année. Cotisez uniquement dans les limites de vos droits de cotisation, car une pénalité de 1 pour cent vous sera imposée chaque mois pour les cotisations excédentaires supérieures à 2 000 $.

: petites cotisations périodiques peut vous aider à vous rapprocher de votre limite chaque année. Cotisez uniquement dans les limites de vos droits de cotisation, car une pénalité de 1 pour cent vous sera imposée chaque mois pour les cotisations excédentaires supérieures à 2 000 $. Faites appel aux services d'un expert : Un planificateur financier peut avoir une vision globale de votre situation financière et de vos objectifs, et vous aider à définir les détails de votre plan de retraite.

: Un planificateur financier peut avoir une vision globale de votre situation financière et de vos objectifs, et vous aider à définir les détails de votre plan de retraite. Surveillez vos progrès : Ayez l'œil sur l'état de vos comptes et consultez votre planificateur financier pour voir si vous devriez ajuster votre plan.

: Ayez l'œil sur l'état de vos comptes et consultez votre planificateur financier pour voir si vous devriez ajuster votre plan. Fondez votre retraite sur des données : Le calculateur d'épargne-retraite de BMO peut vous aider à déterminer le montant d'argent dont vous aurez besoin pour votre retraite et si votre plan financier actuel vous y mènera.

Pour plus de renseignements sur les comptes de régime enregistré d'épargne-retraite ou sur l'établissement d'un compte, ou pour obtenir de l'aide, visitez www.bmo.com/reer. On peut accéder au calculateur d'épargne-retraite de BMO à l'adresse www.bmo.com/calculateurs-financiers.

Le sondage de BMO sur le REER a été effectué en ligne par Pollara Strategic Insights entre le 26 novembre et le 3 décembre 2019, auprès d'un échantillon de 1 500 Canadiens adultes. Les données ont été pondérées en tenant compte des plus récentes informations de recensement, afin d'être représentatives de l'âge, du sexe et des régions. Un échantillon probabiliste de 1 500 répondants entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

