Les données indiquent que, même si les jeunes Canadiens ont passé deux ans à être soumis à diverses formes de confinement, plus des trois quarts (77 %) d'entre eux sont satisfaits de leur vie, 60 % ont un emploi dans le domaine qu'ils souhaitent, et 71 % n'ont pas éprouvé régulièrement un sentiment d'isolement. Plus du tiers des jeunes (34 %) sondés affirment même que la pandémie a été pour eux une source de motivation.

« Malgré les deux années très difficiles qu'ils viennent de traverser, les jeunes Canadiens nous disent qu'ils ont persévéré et qu'ils essaient de s'adapter au nouveau monde du travail qui leur a été imposé, a déclaré Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux RBC. Ils voient les nouvelles possibilités qu'offrent les emplois en télétravail, et qui laissent plus de place à la créativité. Notre détermination à aider les jeunes à se préparer aux emplois de demain est plus forte que jamais, et cette étude nous motive encore plus à trouver des façons nouvelles et concrètes de nous inspirer des réussites d'Objectif avenir RBC. »

Bien que l'étude indique que les jeunes Canadiens font preuve de résilience et d'optimisme, elle démontre également que les deux dernières années ont eu des conséquences négatives sur leur santé mentale.

En effet, le quart des jeunes sondés (26 %) affirment que des ressources et services en matière de bien-être mental sont ce dont ils ont le plus besoin.

D'après les données, ce sont chez les jeunes qui se définissent comme femmes, Autochtones, personnes LGBTQ2S+ ou personnes handicapées que ces besoins sont les plus criants. Dans une plus grande proportion que les hommes, les femmes de 18 à 29 ans qui ne travaillent pas dans le domaine souhaité affirment que la pandémie a un effet négatif sur leur santé mentale. Les Autochtones, les personnes LGBTQ2S+ et les jeunes handicapés sont les plus susceptibles de qualifier de « mauvaise » ou de « très mauvaise » leur situation à l'égard de divers aspects de leur vie.

À l'échelle régionale, les jeunes du Québec sont les plus heureux (74 %) et les plus enthousiastes à l'égard de leur avenir. À l'opposé, les jeunes du Manitoba et de la Saskatchewan sont les moins optimistes en ce qui a trait à leurs perspectives.

« Les jeunes de partout au Canada - dans certaines régions plus que d'autres - nous disent qu'ils tiennent le coup, mais qu'ils ont besoin d'aide », a ajouté M. Beckles.

Objectif avenir RBC est un engagement de 500 millions de dollars que RBC a pris sur dix ans pour outiller les jeunes Canadiens pour les emplois de demain. RBC est déterminée à agir comme catalyseur de changement en rassemblant le gouvernement, les éducateurs, le secteur public et les organismes sans but lucratif pour trouver des solutions qui aideront les jeunes à mieux se préparer à l'avenir du monde du travail par l'acquisition d'expérience de travail pratique, le perfectionnement des aptitudes, le réseautage et l'accès à du soutien et à des services favorisant le bien-être mental. De 2020 à 2025, nous avons pour but d'investir 50 millions de dollars dans le programme Objectif avenir RBC afin de favoriser la prospérité de jusqu'à 25 000 jeunes noirs, autochtones ou de couleur par le développement des aptitudes et le mentorat.

En réaction à la COVID-19, nous avons modifié notre approche afin de joindre les jeunes en ligne au moyen d'Objectif avenir RBC à la maison et du Sommet Prêt pour l'avenir Objectif avenir RBC .

Méthodologie de l'étude

L'étude a été menée auprès d'un échantillon de 1 800 jeunes Canadiens (âgés de 14 à 29 ans) par l'entremise de la plateforme en ligne Ipsos Je-Dis. Pour les jeunes de moins de 18 ans, l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur était requise avant la participation à l'étude.

Les entretiens ont été réalisés en français et en anglais entre le 21 janvier et le 18 février 2022.

L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population des jeunes Canadiens selon les données du dernier recensement. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à ± 2,6 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les jeunes Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment au chapitre de la couverture et des mesures.

