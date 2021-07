TORONTO, le 29 juin 2021 /CNW/ - L'engouement pour les technologies continue d'augmenter chez les Canadiens, alors que35 % des ménages affirment qu'ils sont plus susceptibles d'acheter des produits technologiques en raison de la pandémie, comme l'indique une nouvelle étude de la Consumer Technology Association (CTA)®.

La sixième édition annuelle de la Canadian Consumer Technology Ownership & Market Potential Study de la CTA indique également que l'intention des consommateurs d'acheter des produits technologiques au cours des 12 prochains mois est plus élevée de 5 % par rapport à la même période l'an dernier, cette croissance étant stimulée par les téléviseurs, les téléphones intelligents et les consoles de jeux vidéo domestiques.

« Un plus grand nombre de Canadiens non seulement considèrent les technologies comme essentielles pour travailler, apprendre et rester connectés pendant la pandémie, mais estiment également qu'elles le resteront après la pandémie », a déclaré Steve Koenig, vice-président, Recherche, à la CTA. « La technologie a permis aux gens de rester en bonne santé grâce à la télémédecine et aux services de conditionnement physique en ligne et de se divertir pendant les longues périodes de confinement. Notre nouvelle étude montre que les Canadiens prévoient continuer d'utiliser les technologies nouvellement découvertes pour améliorer leur quotidien alors que nous émergeons de la pandémie. »

Un avenir prometteur pour le divertissement au foyer

Les systèmes de divertissement au foyer connaissent un pic de popularité. Les téléviseurs (90 %), les lecteurs DVD et Blu-ray (54 %) et les appareils numériques de diffusion continue (43 %) sont les produits de cette catégorie que les consommateurs possèdent le plus souvent. Pour la première fois, la moitié des ménages canadiens (50 %) possèdent un téléviseur 4K Ultra HD, soit une augmentation de 14 points par rapport à 2020, la plus forte croissance parmi les produits visés par l'étude.

L'année 2021 a marqué une étape importante pour l'industrie des jeux vidéo, alors qu'environ la moitié des foyers canadiens (49 %, en hausse de 10,7 % par rapport à l'an dernier) possèdent maintenant une console de jeux. En outre, 18 % des ménages prévoient en acheter une au cours des 12 prochains mois, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2020, ce qui illustre un solide intérêt pour le divertissement au foyer.

Croissance marquée des technologies domestiques

Comme les Canadiens sont restés à la maison plus que jamais au cours de la dernière année, leurs achats visaient à améliorer leur vie à l'intérieur. Pour une deuxième année de suite, les haut-parleurs intelligents arrivent en tête dans la catégorie des maisons informatisées - 36 % des ménages possèdent maintenant ce type de haut-parleur, et 17 % prévoient en acheter un au cours de la prochaine année. Les ampoules intelligentes et les appareils électroménagers intelligents, à 19 % et 18 % respectivement, se classent au deuxième rang parmi les produits technologiques de maisons intelligentes que possèdent les ménages.

De plus, 15 % des ménages canadiens possèdent un aspirateur robot, et 10 % indiquent qu'ils prévoient en acheter un au cours des 12 prochains mois.

Douze % des ménages canadiens possèdent maintenant des produits technologiques pour animaux de compagnie - une hausse de 50 % par rapport à 2020 - sans doute en raison de l'augmentation des adoptions d'animaux de compagnie pendant la pandémie.

Tendances en matière de santé et de bien-être

La pandémie a accéléré l'adoption de technologies et de services en matière de santé et de bien-être. Dix-neuf % des foyers canadiens possèdent maintenant des purificateurs d'air, 16 % ont des appareils de contrôle de la santé intelligents ou connectés et 11 % possèdent des équipements de sport ou de conditionnement physique connectés (soit une augmentation de quatre points par rapport à 2020).

Les montres intelligentes (taux de propriété de 25 %) et les moniteurs d'activité physique portables (28 %) ont affiché une croissance d'une année sur l'autre. Pour l'avenir, les personnes qui achètent ces produits pour la première fois préfèrent légèrement les montres intelligentes aux moniteurs d'activité (47 % et 44 %, respectivement), ce qui indique que les nouveaux acheteurs recherchent des fonctions au-delà des capacités offertes par un moniteur d'activité physique portable, par exemple des applications de contrôle de la santé et des outils de productivité améliorés.

La sixième édition annuelle de la Canadian Consumer Technology Ownership and Market Potential Study de la CTA a été administrée sous forme de sondage en ligne auprès de 2 004 adultes canadiens (âgés de 18 ans et plus) entre le 9 et le 18 avril 2021. Ce sondage a été conçu et formulé par les services d'études de marché de la CTA, la source la plus complète de données sur les ventes, de prévisions, d'études de consommation et de tendances historiques pour l'industrie des technologies grand public.

L'étude complète est disponible gratuitement pour les entreprises membres de la CTA ou peut être achetée à l'adresse suivante : CTA.tech/research.

