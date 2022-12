Les consommateurs déclarent faire moins d'achats, acheter des cadeaux moins coûteux et réduire leur liste de destinataires des cadeaux.

Les Canadiens sont nettement moins convaincus d'améliorer leurs finances, à seulement 32 pour cent, soit une baisse de cinq points par rapport à la même période l'an dernier.

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Le dernier Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que 77 pour cent des Canadiens disent que l'inflation a une incidence sur leurs décisions de dépenses pour les Fêtes. Le niveau de confiance financière en général a chuté substantiellement : 69 pour cent des adultes canadiens se sentent confiants, comparativement à 75 pour cent il y a un an.

Comme les Canadiens continuent de ressentir le choc de l'inflation sur leurs finances, ils se tournent vers divers changements de comportements de dépenses pour compenser l'impact du climat économique actuel pendant la période des Fêtes. Le sondage de BMO a révélé que :

37 pour cent des répondants ont indiqué qu'ils achèteraient des cadeaux moins coûteux;

33 pour cent réduiraient les gros achats;

24 pour cent étaleraient les achats sur plusieurs mois;

28 pour cent réduiraient leur liste de destinataires de cadeaux pour économiser de l'argent.

Pendant la période des Fêtes, 41 pour cent des Canadiens prévoient voyager à l'intérieur du pays et 21 pour cent envisagent désormais de dépenser moins pour leurs voyages en raison de l'inflation. Un peu plus d'un tiers des Canadiens (35 pour cent) prévoient voyager à l'étranger pendant les vacances et 18 pour cent disent qu'ils prévoient maintenant dépenser moins.

De plus, 42 pour cent prévoient modifier ou repousser des achats importants qu'ils comptaient faire cette année, y compris les 63 pour cent de Canadiens qui n'ont plus l'intention d'aller de l'avant avec des achats importants, comme l'achat d'une voiture ou d'une maison. Les jeunes Canadiens (âgés de 18 à 34 ans) sont plus susceptibles de compter sur leurs économies, leurs cartes de débit et les programmes Achetez maintenant, payez plus tard pour payer les cadeaux des Fêtes de cette année.

L'anxiété financière reste élevée

Une grande majorité de Canadiens (82 pour cent) déclarent que leur situation financière leur cause une anxiété accrue. Les principales sources d'anxiété financière, selon le sondage, sont les coûts du logement (71 pour cent), la crainte des dépenses inconnues (84 pour cent) et les dépenses liées à la famille (68 pour cent).

En plus des principales causes d'anxiété financière, les Canadiens signalent également ce qui suit :

51 pour cent des Canadiens déclarent que les dettes de cartes de crédit leur causent de l'anxiété financière, 68 pour cent des personnes âgées de 25 à 34 ans déclarant qu'elles ont de la difficulté à payer;

54 pour cent des Canadiens âgés de 45 à 54 ans déclarent que le paiement des factures médicales leur cause de l'anxiété financière.

« L'impact de l'inflation sur les finances des Canadiens a une incidence directe sur la façon dont les gens font leurs achats en cette période des Fêtes, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments et accroissement de la clientèle, Services bancaires aux particuliers, BMO. En plus d'établir et de respecter un budget des Fêtes cette année, il est crucial pour les Canadiens de créer un plan financier pour 2023. À l'aube de la nouvelle année, l'une des clés de l'atténuation de l'anxiété financière sera d'apprendre à protéger l'amélioration de ses finances et à continuer à progresser dans une économie difficile. »

Perspectives pour 2023

En ce qui concerne la nouvelle année, près de la moitié (43 pour cent) des Canadiens déclarent que leurs résolutions financières du Nouvel An ont changé en raison de l'inflation, 60 pour cent des jeunes Canadiens âgés de 25 à 34 ans déclarant que leurs résolutions ont changé, contre seulement 22 pour cent des personnes âgées de plus de 65 ans.

« Compte tenu de l'inflation la plus élevée en quatre décennies et des hausses de taux d'intérêt les plus rapides en trois décennies, il n'est pas surprenant que les familles canadiennes, surtout les plus jeunes, ressentent des tensions importantes sur leurs finances et leur bien-être, a ajouté Sal Guatieri, économiste principal, BMO. La relativement bonne nouvelle, c'est que les taux directeurs devraient se stabiliser en 2023 avec le ralentissement de l'inflation, ce qui ouvrira la voie à des coûts d'emprunt potentiellement plus bas en 2024. »

BMO propose les conseils suivants pour aider les Canadiens à continuer à améliorer leurs finances et à composer avec l'inflation à l'approche de la nouvelle année :

Enfin, consultez un expert pour vous assurer que vos habitudes d'épargne et de dépenses sont sur la bonne voie pour atteindre des objectifs tels que l'achat d'une maison ou d'une voiture. Un conseiller bancaire est une ressource gratuite pour vous aider.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

Le sondage dont il est question dans le présent document a été mené par Ipsos au Canada du 24 octobre au 28 novembre 2022. Un échantillon de 3 400 adultes âgés de 18 ans et plus a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

