Le chatoyant élégant de la couleur Sel bleu marque le premier fini unique pour une Couleur de l'année KitchenAid

TORONTO, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, KitchenAid révèle sa couleur de l'année 2024 : Sel bleu.

Sel bleu est un bleu pervenche avec une finition perlée rosée élégante qui change très subtilement de tons en fonction de la position ou de l'éclairage. C'est une couleur vivante qui contribue à rompre la monotonie dans la cuisine. Disponible dès aujourd'hui dans le le batteur sur socle Artisan, Sel bleu est un ton qui change constamment et reflète le rôle polyvalent que la cuisine joue dans notre vie.

SEL BLEU EST NOMMÉ COULEUR DE L’ANNÉE 2024 KITCHENAID® ET VISE À ROMPRE LA MONOTONIE (Groupe CNW/Whirlpool Canada LP)

« Chez KitchenAid, nous visons à créer des expériences uniques dans la cuisine et cela commence souvent par la couleur et le design de nos produits. La Couleur de l'année 2024 ne fait pas exception à la règle et c'est le premier choix de couleur ayant un fini unique » indique Janice Ryder, Directrice nationale, KitchenAid Canada. « Inspiré de la façon dont une pincée de sel éveillent vos papilles à de nouvelles subtilités aromatiques, Sel bleu est un rappel sensoriel que chaque jour est un nouveau départ. »

Sel bleu marque le sixième lancement de la Couleur de l'année. KitchenAid défend le pouvoir de la couleur d'inspirer la créativité depuis la sortie des premières couleurs du batteur sur socle en 1955. Aujourd'hui, la Couleur de l'année de KitchenAid capitalise sur les tendances mondiales pour capturer le moment présent et inspirer les créateurs tout autour du monde.

« Nous avons démarré le processus de recherche pour la Couleur de l'année 2024 KitchenAid au début de l'année 2021 » affirme Brittni Pertijs, Directrice des couleurs, finis et matériaux chez Whirlpool. « Des tons chauds comme les deux couleurs de l'année précédentes, Betterave et Hibiscus, se sont tellement démarqués que nous savions que des couleurs plus froides devraient bientôt faire leur réapparition. Nous voulions que la couleur de l'année 2024 reflète les tons et les sensations changeantes de la nature, comme l'air ou l'océan. »

Le batteur sur socle Artisan est maintenant offert sur KitchenAid.ca

Batteur sur socle à tête inclinable de 5 pintes de série Artisan (disponible en Sel bleu) [KSM195PSOA]- PDSF 544,99 $



À propos de KitchenAid

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid® s'est appuyée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations culinaires. Aujourd'hui, la marque KitchenAid propose pratiquement tous les outils indispensables pour une cuisine bien équipée avec une collection qui inclut tout, des électroménagers de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, les réfrigérateurs, les fouets et les celliers. Pour en savoir plus, visitez kitchenaid.ca ou suivez-nous sur Instagram, @kitchenaid_ca.

Coordonnées pour les médias : Anastashia Floyd Abitbol, [email protected]

