Fruit de trois années de création, la couleur jaune Beurre incarne la chaleur des liens et transforme chaque espace en un foyer réconfortant et accueillant.

TORONTO, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, KitchenAid révèle sa Couleur de l'année 2025 : Beurre. La couleur Beurre est un jaune doux éclatant d'énergie, au fini satiné et crémeux, qui diffuse des saveurs chaleureuses et des souvenirs heureux à table, créant une atmosphère réconfortante.

KITCHENAID RÉVÈLE SA COULEUR DE L’ANNÉE 2025 : BEURRE, LA COULEUR QUI ÉVOQUE LA NOSTALGIE (Groupe CNW/Whirlpool Canada LP)

« Plus de la moitié des consommateurs associent la couleur jaune beurre avec des repas faits maison réconfortants. Le batteur sur socle KitchenAid® étant un indispensable en cuisine depuis des générations, la Couleur de l'année 2025 ravive la nostalgie des instants partagés à cuisiner en famille ou entre proches », affirme Chad Ries, directeur marketing international, appareils de comptoir KitchenAid. « Moderne et énergisante, la couleur jaune Beurre évoque des sensations de plaisir, de détente et de séduction, tout en incitant les créateurs à savourer l'instant ».

Beurre est la septième couleur du programme de la Couleur de l'année KitchenAid®. Depuis la sortie des premières couleurs du batteur sur socle en 1955, KitchenAid défend le pouvoir de la couleur d'inspirer la créativité et aujourd'hui, la marque de la Couleur de l'année capitalise sur les tendances mondiales pour capturer le moment présent et inspirer les créateurs tout autour du monde.

« Lors de la création de la couleur Beurre, nous nous sommes inspirés de la chaleur et du sentiment de nostalgie », affirme Brittni Pertijs, designer responsable des couleurs, matériaux et finis chez Whirlpool. « Nous avons conçu cette couleur pour qu'elle évoque l'étreinte chaleureuse d'un accueil. En comparaison avec d'autres teintes, le jaune s'est imposé comme étant celui qui suscite le plus intensément des sensations de chaleur et de joie1. Au cours du développement de la couleur, nous avons veillé à ce que la couleur Beurre reflète ces sensations tout en préservant une fraîcheur et une modernité adaptées à l'intérieur de la maison ».

Le batteur sur socle Artisan est maintenant disponible sur KitchenAid.ca.

Batteur sur socle à tête inclinable de cinq (5) pintes de série Artisan (disponible en couleur Beurre) KSM195PSBT- PDSF 544,99 $ 2



À propos de KitchenAid

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid® s'est appuyée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations culinaires. Aujourd'hui, la marque KitchenAid propose pratiquement tous les outils indispensables pour une cuisine bien équipée dans une collection complète, des électroménagers de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, les réfrigérateurs, les fouets et les celliers. Pour en savoir plus, visitez kitchenaid.ca ou suivez-nous sur Instagram, @KitchenAid_ca .

[1] Un sondage en ligne d'Ipsos mené aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Mexique, en Allemagne, au Canada et en Australie (n=1 000 par pays), auprès de la population générale âgée de 18 ans et plus. Les données sont représentatives au niveau national selon l'âge, le genre, la race/l'origine ethnique et la région. Le sondage a été réalisé entre le 27 septembre et le 1er octobre 2024.

[2] Le PDSF réfère au prix de détail suggéré par le fabricant. Seuls les marchands peuvent, à leur discrétion, déterminer les prix de détail et ceux qui sont annoncés.

