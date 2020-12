Le Fonds d'obligations américaines à haut rendement récompensé pour ses résultats à long terme

TORONTO, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Société de placements SEI Canada (SEI Canada) a annoncé aujourd'hui que le Fonds d'obligations américaines à haut rendement SEI, catégorie F, a remporté un prix Lipper Fund de Refinitiv pour le Canada en 2020, à titre de meilleur fonds sur 10 dans dans la catégorie des titres à revenu fixe à haut rendement. Présentés annuellement, les prix annuels Lipper Fund de Refinitiv récompensent les fonds et les sociétés de fonds ayant obtenu les meilleurs rendements corrigés du risque par rapport à leurs pairs.

"Ce prix reconnaît l'expertise en matière d'investissement et les efforts synchronisés de nos équipes partout en Amérique du Nord », a déclaré Andy Mitchell, directeur général de SEI Canada. « Nos clients et leurs objectifs financiers à long terme sont au cœur de tout ce que nous faisons, et nous sommes particulièrement fiers d'avoir été reconnus pour avoir constamment fourni un produit de grande qualité pour compléter leurs portefeuilles et les titres qu'ils détiennent."

Le Fonds d'obligations américaines à haut rendement SEI, catégorie F, offre un niveau élevé de rendement total en investissant dans des titres à revenu fixe à haut rendement émis principalement par des sociétés américaines.

Les rendements de la version non couverte de la catégorie F du Fonds d'obligations américaines à haut rendement SEI pour la période terminée le 30 novembre 2020 sont les suivants : 3,5% (1 an), 4,8 % (3 ans), 5,9 % (5 ans) et 8,4 % (10 ans). Les rendements sont pour les parts de catégorie F, nets des frais de gestion du Fonds payables à SEI. Les rendements ne tiennent pas compte des honoraires de conseil qui peuvent être payables au courtier.

Société de placements SEI Canada, filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company, est le gestionnaire des Fonds SEI au Canada.

Des commissions, frais de courtage, frais de gestion et autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements totaux annuels historiques qui incluent les changements de la valeur des titres de participation et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par le porteur de titres qui pourraient réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et leurs rendements passés pourraient ne pas se reproduire.

À propos de SEI

Maintenant dans sa cinquantième année, SEI (NASDAQ : SEIC) continue d'être un chef de file mondial en matière de traitement de placements, de fonds d'investissement et de solutions de gestion des placements en impartition. Les solutions de SEI aident les sociétés, les institutions financières, les conseillers financiers et les familles affluentes à se créer un patrimoine et à le gérer. Au 30 septembre 2020*, par l'entremise de ses filiales et partenaires dans lesquels la société a une participation importante, SEI administrait et gérait 1 000 milliards de dollars en fonds de couverture, en capital-investissement, en fonds communs de placement et autres actifs en gestion commune ou distincte, dont 330 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 755 milliards de dollars d'actifs de clients sous son administration. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez seic.com .

*Données en $ US.

À propos de SEI Canada

SEI a fondé son service canadien en 1983, en offrant des techniques de gestion des actifs innovatrices pour les investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, SEI propose des solutions de conseils stratégiques et de gestion des placements intégrés pour aider les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs organisationnels et à satisfaire leurs responsabilités fiduciaires. Forte de ses connaissances spécialisées en matière de placement, SEI a commencé à offrir des solutions de placements aux investisseurs de détail par le biais de conseillers en placements en 1994. L'approche de placements propose des stratégies multigestionnaires, diversifiées mondialement, avec une préférence appropriée pour le pays d'origine pour les investisseurs de détail canadiens. Les stratégies axées sur les buts, les stratégies de répartition d'actifs stratégique et les Fonds de catégorie d'actifs de SEI sont offerts par le biais de relations avec des courtiers. Pour plus de renseignements, visitez seic.com/fr-CA.

À propos des prix Lipper Fund de Refinitiv

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 17 pays à travers le monde, les très réputés prix Lipper Fund de Refinitif récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui ont excellé dans l'offre d'un rendement corrigé du risque par rapport à leurs pairs, et en font le point de mire du monde de l'investissement. Le mérite des lauréats repose sur des critères entièrement objectifs et quantitatifs. Cette caractéristique, combinée à la profondeur inégalée des données sur les fonds, crée un niveau de prestige unique et confère aux prix une valeur durable. Des données de fonds réputés et une méthodologie exclusive sont à la base de cette prestigieuse qualification, qui reconnaît l'excellence en gestion de fonds. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://www.lipperfundawards.com/.

À propos de la méthodologie des prix Lipper

Chaque année, les prix Lipper Fund de Refinitiv couronnent les fonds et les sociétés de fonds qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Ils sont décernés en fonction de la cote Leader accordée pour la stabilité des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la cote Leader la plus élevée pour la stabilité des rendements (taux effectifs) dans chaque catégorie remporte le prix Lipper Fund de Refinitiv. Bien que Refinitiv déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet. Pour obtenir une explication détaillée, veuillez consulter le document de méthodologie de Lipper Leader (en anglais seulement).

Le Fonds d'obligations américaines à haut rendement SEI (catégorie F, non couvert) a remporté un prix pour le meilleur fonds dans la catégorie des titres à revenu fixe à haut rendement pour la période de 10 ans terminée le 31 juillet 2020 selon une classification totale de 24 fonds. Les rendements du Fonds pour la période terminée le 31 juillet 2020 sont les suivants : 4,0 % (1 an), 5,4 % (3 ans), 5,0 % (5 ans) et 8,7 % (10 ans).

Données fournies par Lipper Fund Awards de Refinitiv. © Refinitiv, 2020. Tous droits réservé. Utilisation sous licence.

Personne-ressources:

Leslie Wojcik

SEI

+1 610-676-4191

[email protected]

SOURCE SEI Investments Company

Liens connexes

http://www.seic.com