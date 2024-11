L'évolution de la stratégie de répartition de l'actif reflète l'engagement envers la diversification

TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ -- SEI®(NASDAQ : SEIC) a annoncé aujourd'hui le lancement du le Fonds alternatif liquide (le Fond) au Canada, élargissant ainsi la gamme de produits de placement de la société pour répondre aux besoins changeants des investisseurs. Les actifs sous gestion (ASG) des fonds alternatifs liquides de SEI ont atteint 1,3 milliard de dollars américains à l'échelle mondiale.1

L'objectif du Fonds est de procurer, principalement au moyen de placements dans des instruments dérivés, une plus-value du capital à long terme en mettant en œuvre une stratégie qui vise à obtenir un rendement semblable à celui d'un portefeuille modèle de fonds qui ont recours à des stratégies de placement non traditionnelles. L'effet de levier peut être créé au moyen d'instruments dérivés, mais il n'excédera pas 300% de la valeur liquidative du Fonds. Le Fonds cherche à obtenir un rendement global approximatif (compte non tenu des frais du Fonds) d'un modèle de portefeuille de stratégies de placement non traditionnelles, qui est principalement composé de fonds de couverture (l'indice composé).

L'indice composé se compose de deux éléments : un volet multistratégie et un volet contrats à terme gérés. En règle générale, SEI prévoit maintenir une pondération d'environ 60 / 40 entre le volet multistratégies et le volet contrats à terme gérés, respectivement, mais peut augmenter ou diminuer la pondération d'un volet. La composante contrats à terme gérés sera composée d'instruments dérivés qui, dans l'ensemble, sont conçus pour refléter le profil de rendement d'un indice de tiers composé de 20 fonds à terme gérés importants, pondérés également. La composante multi-stratégies vise à reproduire approximativement le rendement total moyen des 50 plus importants fonds de couverture (à l'exclusion des fonds de contrats à terme gérés), pondérés également.

Les conseillers peuvent répartir les actifs du Fonds entre leurs propres portefeuilles ou au moyen d'une sélection de fonds de répartition de l'actif et de modèles de portefeuille gérés par Société de placements SEI Canada (SEI Canada).

Karla Webster Gill, chef de la distribution de la gestion des actifs de SEI Investments Canada Company, a déclaré:

« Le lancement de ce fonds représente un autre outil de la boîte à outils grandissante de SEI Canada pour répondre aux besoins des conseillers et de leurs clients dans toutes les catégories d'actifs et toutes les régions. Que nos fonds soient utilisés de façon autonome ou dans le cadre de nos solutions de répartition de l'actif, notre objectif est le même : aider les courtiers, les conseillers et les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs, peu importe les conditions du marché. Nous sommes déterminés à offrir des solutions qui aident les Canadiens à bâtir et à maintenir leur patrimoine. »

SEI Canada a récemment été nommée « meilleur groupe de fonds sur trois ans par le LSEG Lipper Fund Awards Canada 2024. » Ce prix, qui a été choisi à 30 entreprises, souligne la constance des rendements ajustés en fonction du risque de SEI Canada grâce à des fonds distinct d'actions, d' obligations et d'actifs divers. Les prix Lipper Fund de LSEG, décernés chaque année, mettent en valeur les fonds et les sociétés de fonds qui ont toujours affiché un solide rendement rajusté en fonction du risque par rapport à leurs pairs. La date de création du Fonds alternatif liquide a été postérieure à la période de calcul de l'attribution et n'a pas été incluse dans l'univers des fonds que LSEG Lipper a utilisé pour choisir SEI Canada.

Apprenez-en plus sur le Fonds alternatif liquide de SEI.

1 Au 30 septembre 2024

À propos de SEI®

SEI (NASDAQ:SEIC) fournit des solutions de technologie et d'investissement qui connectent le secteur des services financiers. Grâce à ses capacités en matière de traitement des investissements, d'opérations et de gestion d'actifs, SEI travaille avec des entreprises, des institutions financières et des spécialistes, ainsi qu'avec des familles affluentes pour les aider à stimuler la croissance, à prendre des décisions en toute confiance et à protéger leur avenir. Au 30 septembre 2024, SEI gérait, conseillait ou administrait environ 2,16 billions de dollars canadiens d'actifs. Pour plus d'information, visitez le site seic.com.

À propos de Société de placements SEI Canada

Fondé en 1983, le service canadien de SEI offre des solutions intégrées de gestion d'investissement et de conseil stratégique pour aider les intermédiaires et les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs organisationnels et à assumer leurs responsabilités fiduciaires. L'approche de placements de SEI propose des stratégies multigestionnaires, diversifiées mondialement, avec une préférence pour le pays d'origine pour les investisseurs individuels canadiens. Les stratégies axées sur les buts, les stratégies de répartition d'actifs stratégique et les fonds de catégorie d'actifs de SEI sont offerts par l'intermédiaire de courtiers sélectionnés. Pour de plus amples renseignements, visitez seic.ca.

À propos des prix Lipper de LSEG

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 17 pays, les très respectés prix LSEG Lipper récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui se sont distingués par des performances ajustées au risque constamment élevées par rapport à leurs pairs et qui ont attiré l'attention du monde de l'investissement sur les meilleurs fonds. Le mérite des gagnants repose sur des critères quantitatifs entièrement objectifs. Cette approche, conjuguée à la profondeur inégalée des données sur les fonds, confère un niveau de prestige unique et garantit que le prix a une valeur durable. Les données sur les fonds de renom et la méthodologie exclusive sont à la base de ce prestigieux prix, qui souligne l'excellence en gestion de fonds. Pour en savoir plus, cliquez sur www.lipperfundawards.com.

Les attributions de fonds Lipper de LSEG sont fondées sur la note Lipper Leader pour la constance du rendement, qui est une mesure de rendement objective, quantitative et ajustée en fonction du risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la valeur Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) la plus élevée dans chaque classification éligible remporte le LSEG Lipper Fund Award. Pour de plus amples renseignements, voir lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper déploie des efforts raisonnables pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données utilisées pour calculer les attributions, leur exactitude n'est pas garantie.

Renseignements importants

Société de placements SEI Canada, filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company (SEI), est le Gestionnaire des Fonds SEI au Canada.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Le Fonds est un OPC alternatif et il est autorisé à investir dans des catégories d'actifs et à utiliser des stratégies de placement qui ne sont pas autorisées pour d'autres types d'OPC. Le Fonds utilise des instruments dérivés et, par conséquent, un effet de levier plus important qu'un OPC traditionnel. Par conséquent, les risques associés aux instruments dérivés et à l'effet de levier sont amplifiés et le Fonds pourrait donc être exposé à un risque accru de perte de placement comparativement à un OPC traditionnel.

Contact de l'entreprise : Contact média : Emily Baldwin Kerry Mullen SEI Vested +1 610-676-3262 +1 917-765-8720 [email protected] [email protected]

SOURCE SEI Investments Company