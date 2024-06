L'accès sur demande à des outils pratiques aide à stimuler la croissance des activités

TORONTO, le 11 juin 2024 /CNW/ - SEI® (NASDAQ:SEIC) a annoncé aujourd'hui le lancement de GrowthLink, un centre de gestion de la pratique offrant des ressources pour aider les conseillers et conseillères du Canada à offrir plus de valeur à leur clientèle grâce à une expérience complète et connectée, tout en bénéficiant d'outils exploitables qui peuvent aider à stimuler la croissance des activités.

GrowthLink se concentrera d'abord sur cinq thèmes centraux de gestion de la pratique, soit :

L'atteinte des objectifs commerciaux

L'obtention de recommandations

La communication d'un message différencié

La recherche du client idéal

L'atténuation de l'impact des biais

L'outil est conçu comme une expérience sur demande et des ressources supplémentaires seront ajoutées pour permettre aux conseillers et conseillères de mettre en œuvre des idées concrètes dans leur pratique.

Shauna Mace, responsable de la gestion de la pratique, a déclaré :

« Les conseillers et conseillères qui visent la croissance sont constamment à la recherche d'outils de gestion de la pratique qui peuvent les aider à offrir des expériences personnalisées qui répondent aux besoins et aux demandes de leur clientèle. Alors que nous développons nos capacités de gestion de la pratique, nous continuons d'offrir aux cabinets de toute taille des ressources orientées vers l'action afin de libérer leur potentiel et de développer leurs activités.

« Le lancement de GrowthLink constitue une étape importante pour aider les conseillers et conseillères à atteindre ces objectifs, afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : approfondir les relations avec les clients grâce à des conseils personnalisés et percutants, ce qui représente l'avenir de la gestion de patrimoine. »

À propos de SEI®

SEI (NASDAQ:SEIC) fournit des solutions de technologie et d'investissement qui connectent le secteur des services financiers. Grâce à ses capacités en matière de traitement des investissements, d'opérations et de gestion d'actifs, SEI travaille avec des entreprises, des institutions financières et des spécialistes, ainsi qu'avec des familles affluentes pour les aider à stimuler la croissance, à prendre des décisions en toute confiance et à protéger leur avenir. Au 31 mars 2024, SEI gère, conseille ou administre environ 2 000 milliards de $CA d'actifs. Pour de plus amples renseignements, visitez seic.com.

À propos de SEI Canada

Fondé en 1983, le service canadien de SEI offre des solutions intégrées de gestion d'investissement et de conseil stratégique pour aider les intermédiaires et les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs organisationnels et à assumer leurs responsabilités fiduciaires. L'approche de placements de SEI propose des stratégies multigestionnaires, diversifiées mondialement, avec une préférence pour le pays d'origine pour les investisseurs individuels canadiens. Les stratégies axées sur les buts, les stratégies de répartition d'actifs stratégique et les fonds de catégorie d'actifs de SEI sont offerts par l'intermédiaire de courtiers sélectionnés. Pour plus de renseignements, visitez seic.com/fr-CA.

Personne-ressource : Personne-ressource pour les médias : Emily Baldwin Elizabeth Colleran SEI Vested +1 610-676-3262 +1 416-322-2863 [email protected] [email protected]

