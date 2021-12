TORONTO, le 10 décembre 2021 /CNW/ - Société de placements SEI Canada (SEI Canada), filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company (NASDAQ:SEIC), a annoncé aujourd'hui une réduction des frais de gestion pour les parts de catégorie FC de ses Fonds de répartition d'actifs à compter du 1er janvier 2022.

Aucune mesure n'est requise de la part des porteurs de parts pour bénéficier de la réduction des frais de gestion. Le tableau ci-dessous présente les réductions des frais de gestion. Les parts de catégorie FC sont actuellement offertes aux investisseurs qui ont des comptes à honoraires auprès de courtiers qualifiés, soit un groupe sélectionné de partenaires de distribution stratégiques de SEI Canada qui ont conclu un accord de distribution avec SEI Canada.

FONDS (parts de catégorie FC) FRAIS DE GESTION ACTUELS NOUVEAUX FRAIS DE GESTION Fonds équilibré 60/40 0,60 % 0,45 % Fonds équilibré de revenu mensuel 0,60 % 0,45 % Fonds prudent de revenu mensuel 0,45 % 0,40 % Fonds de croissance 100 0,65 % 0,55 % Fonds de croissance 80/20 0,65 % 0,55 % Fonds de revenu 20/80 0,40 % 0,35 % Fonds de revenu 40/60 0,45 % 0,35 %

« Le travail avec nos partenaires stratégiques et leurs conseillers afin de Construire un avenir meilleurSM pour les investisseurs canadiens est notre passion. Comme le secteur de l'investissement évolue continuellement, nous continuons de chercher des moyens d'améliorer notre offre pour répondre à la demande de solutions de portefeuille rentables et gérées activement, » a déclaré Andy Mitchell, directeur général de SEI Canada.

Les changements entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Aucun changement ne sera apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement de ces fonds.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les Fonds de répartition d'actifs et les parts de catégorie FC dans le processus simplifié final, tel que modifié.

