TORONTO, le 6 juillet 2023 /CNW/ - Société de placements SEI Canada (SEI Canada), une filiale à part entière de SEI Investments (NASDAQ : SEIC), a annoncé aujourd'hui des modifications aux cotes de risque de certains fonds SEI Canada.

Après avoir effectué son examen annuel, SEI Canada a modifié les cotes de risque de certaines catégories d'actifs des fonds énumérés ci-dessous, qui sont divulgués dans l'Aperçu des fonds et le Prospectus simplifié des fonds en date du 29 juin 2023.

Nom du Fonds Catégories Cote de risque précédente Nouvelle cote de risque Fonds d'actions canadiennes Toutes les catégories De faible à moyenne Moyenne Fonds d'actions de grandes sociétés américaines E (H) seulement Élevée Moyenne Fonds d'actions de petites sociétés américaines E (H) seulement Élevée De moyenne à élevée Fonds de croissance 100 Toutes les catégories De faible à moyenne Moyenne Mandat d'actions mondiales Toutes les catégories De faible à moyenne Moyenne

Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ou aux stratégies de ces fonds. Des renseignements supplémentaires à propos de la méthodologie des cotes de risques, ainsi que des objectifs et des stratégies de placement de chaque fonds, sont disponibles dans les prospectus mentionnés ci-dessus.

À propos de SEI Canada

SEI a fondé son service canadien en 1983, en offrant des techniques de gestion de l'actif innovatrices pour les investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, SEI propose des solutions de conseils stratégiques et de gestion des placements intégrés pour aider les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs organisationnels et à satisfaire leurs responsabilités fiduciaires. Forte de ses connaissances spécialisées en matière d'investissement, SEI a commencé à offrir des solutions de placements aux investisseurs de détail par le biais de conseillers en placements en 1994. L'approche de placements propose des stratégies multigestionnaires, diversifiées mondialement, avec une préférence appropriée pour le pays d'origine pour les investisseurs de détail canadiens. Les stratégies axées sur les buts, les stratégies de répartition d'actifs stratégique et les Fonds de catégorie d'actifs de SEI sont offerts par le biais de relations avec des courtiers. Pour plus de renseignements, visitez seic.com/fr-CA.

À propos de SEI®

SEI (NASDAQ:SEIC) fournit des solutions de technologie et d'investissement qui connectent le secteur des services financiers. Grâce à ses capacités en matière de traitement des investissements, d'opérations et de gestion d'actifs, SEI travaille avec des entreprises, des institutions financières et des spécialistes, ainsi qu'avec des familles affluentes pour les aider à stimuler la croissance, à prendre des décisions en tout confiance et à protéger leur avenir. Au 31 mars 2023, SEI gère, conseille ou administre environ 1 300 milliards de dollars d'actifs. Pour de plus amples renseignements, visitez seic.com.

Personne-ressource : Personne-ressource pour les médias : Leslie Wojcik Corey Goldman SEI Vested +1 610-676-4191 +1 416-322-2863 [email protected] [email protected]

SOURCE SEI Investments Company