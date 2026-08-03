Seegene propose une approche complète de dépistage des infections de l'appareil reproducteur dans le cadre de la Global Million Clinical Study (GMCS)

L'analyse STAgora™ d'environ 60 000 résultats de tests recueillis sur 42 mois a révélé que des agents pathogènes responsables d'ITS ont été détectés dans 82 % des cas positifs au VPH.

Les constatations appuient la valeur potentielle d'une approche de dépistage complète qui fournit des renseignements à la fois sur le VPH et sur les agents pathogènes responsables d'ITS.

Seegene validera l'utilité clinique du dépistage complet du VPH et des ITS dans le cadre de la Global Million Clinical Study (GMCS) et constituera des données scientifiques probantes à l'appui de l'établissement de nouvelles normes mondiales en matière de tests PCR.

SÉOUL, Corée du Sud, le 3 août 2026 /CNW/ -- Seegene Inc., une entreprise mondiale de diagnostic moléculaire, a annoncé une approche complète de dépistage par PCR syndromique des infections de l'appareil reproducteur (IAR), fondée sur la détection simultanée des infections transmissibles sexuellement (ITS) et du virus du papillome humain (VPH).

Rapport STAgora™

L'annonce fait suite au lancement par Seegene de la Global Million Clinical Study (GMCS) le 8 juillet. L'initiative vise à constituer des données scientifiques probantes à l'appui de l'établissement de nouvelles normes mondiales en matière de tests PCR en accumulant des données cliniques issues de la pratique réelle provenant d'établissements de soins de santé du monde entier et en évaluant l'utilité clinique des stratégies de tests diagnostiques propres à chaque maladie.

Le VPH est largement reconnu comme la principale cause du cancer du col de l'utérus, et certains génotypes à risque élevé, en particulier le VPH-16 et le VPH-18, sont étroitement associés à la progression de la maladie. Étant donné que les stratégies de dépistage et de suivi peuvent varier selon le génotype du VPH détecté, l'identification non seulement de la présence du VPH, mais aussi du génotype, fournit des renseignements cliniques importants pour la prise en charge des patientes.

Les ITS sont causées par divers agents pathogènes, dont Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae. Ces affections peuvent se manifester par un large éventail de symptômes, y compris un écoulement anormal, une dysurie, des douleurs ou des démangeaisons génitales, une dyspareunie, des douleurs dans le bas-ventre, des ulcères génitaux, des vésicules ou des verrues et l'infertilité. Étant donné que des agents pathogènes différents causent souvent des symptômes cliniques similaires, il peut être difficile d'identifier l'agent pathogène responsable à partir des seuls symptômes. De plus, les infections asymptomatiques sont courantes et peuvent passer inaperçues, ce qui peut contribuer à la transmission.

Des études récentes ont suggéré que les ITS et la dysbiose vaginale peuvent être associées à des changements dans l'environnement inflammatoire, immunitaire et microbien local du col de l'utérus, ce qui pourrait influencer l'acquisition, la persistance ou la clairance du VPH. Cet ensemble croissant de données probantes souligne l'importance d'interpréter les résultats du VPH et des ITS dans un contexte clinique plus large, y compris l'âge de la patiente, les symptômes, les antécédents sexuels et le risque d'exposition, le projet de grossesse, les antécédents d'infection et l'agent pathogène précis détecté. Ensemble, ces résultats fournissent une justification scientifique pour approfondir l'évaluation d'une approche complète de dépistage du VPH et des ITS qui permet d'évaluer le risque lié au VPH en tenant compte des ITS et des autres infections concomitantes de l'appareil reproducteur.

En s'appuyant sur STAgora™, la plateforme d'analyse statistique en temps réel des données de test de Seegene, la société a analysé en interne environ 60 000 résultats de dépistage combiné du VPH et des ITS obtenus sur une période de 42 mois. L'analyse a montré que des agents pathogènes responsables d'ITS ont été détectés dans 82 % des cas positifs au VPH, tandis que le VPH a été détecté dans 46 % des cas positifs aux ITS. De plus, la co-détection du VPH et d'agents pathogènes responsables d'ITS a été observée dans 71 % des cas positifs identifiés par des tests complets de dépistage du VPH et des ITS.

Ces résultats mettent en évidence l'intérêt potentiel d'effectuer simultanément un dépistage des ITS et du VPH. Cette approche pourrait notamment permettre d'identifier les ITS asymptomatiques, d'évaluer les coinfections chez les personnes positives au VPH et d'appuyer l'évaluation de la santé reproductive dans le cadre d'un projet de grossesse ou d'une évaluation de l'infertilité.

Par l'entremise de la GMCS, Seegene prévoit de continuer à constituer des données cliniques probantes sur l'approche complète de dépistage du VPH et des ITS et d'en évaluer statistiquement l'utilité clinique et l'applicabilité à l'aide de STAgora™.

L'entreprise présentera également l'importance et les orientations futures de son approche complète en matière de tests PCR au congrès de l'Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM 2026), qui se tiendra du 28 au 30 juillet à Anaheim, en Californie.

Glossaire et références

IAR (infection de l'appareil reproducteur)

Catégorie regroupant les infections de l'appareil reproducteur, y compris les infections liées au VPH et les infections transmissibles sexuellement (ITS).

Analytes ciblés par les tests de dépistage des ITS Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Mycoplasma genitalium (MG), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma hominis (MH), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), virus de l'herpès simplex de type 1 (HSV-1), virus de l'herpès simplex de type 2 (HSV-2), Treponema pallidum (TP), Gardnerella vaginalis (GV) et Candida albicans (CA).

Références choisies

Brusselaers N, et al. Am J Obstet Gynecol. 2019.

2019. Koster BD, et al. Nature Communications . 2022.

. 2022. Chen X, et al. Nature Communications. 2025.

À propos de Seegene

Seegene est une entreprise mondiale de diagnostic moléculaire qui possède plus de 25 ans d'expertise en recherche, développement et fabrication de technologies de PCR syndromique en temps réel. L'entreprise est largement reconnue pour sa technologie PCR multiplex exclusive, qui permet la détection simultanée de plusieurs pathogènes dans un seul test.

L'une des principales caractéristiques de la technologie de PCR syndromique en temps réel de Seegene est sa capacité à détecter jusqu'à 14 agents pathogènes qui causent des signes et symptômes similaires dans un seul tube tout en fournissant des renseignements quantitatifs pour appuyer une prise de décision clinique plus efficace.

Les capacités technologiques de Seegene ont été démontrées pendant la pandémie de COVID-19, lorsque l'entreprise a fourni plus de 340 millions de tests de dépistage de la COVID-19 dans plus de 100 pays.

En s'appuyant sur son expertise en diagnostic moléculaire, Seegene va au-delà du développement de tests diagnostiques pour bâtir un écosystème diagnostique intégré. L'entreprise fait progresser de nouvelles technologies, notamment STAgora™, une plateforme d'analyse en temps réel des données diagnostiques, et CURECA™, un système PCR entièrement automatisé conçu pour rationaliser l'ensemble du flux de travail des tests moléculaires.

Grâce à son initiative de partage de technologies et à des partenariats mondiaux, Seegene vise à élargir l'accès aux technologies de diagnostic moléculaire et à renforcer la préparation mondiale face aux maladies infectieuses.

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SOURCE Seegene Inc.

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