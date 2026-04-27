L'entreprise souligne son approche d'intégration de l'analyse de données en temps réel à l'infrastructure PCR automatisée

Le kiosque autonome comprend une simulation STAgora et une expérience interactive sur écran tactile

Un modèle CURECA amélioré est présenté, illustrant les flux de travail automatisés de laboratoire de nouvelle génération

Forte mobilisation sur place des professionnels mondiaux de la santé et des laboratoires, des chercheurs et des acteurs sectoriels

SÉOUL, Corée du Sud, 27 avril 2026 /CNW/ - Seegene, une société mondiale de diagnostic moléculaire, annonce le lancement de STAgora™, une plateforme d'analyse de données en temps réel fondée sur des données d'essais statistiques agrégées, et la présentation d'un modèle amélioré de son concept automatisé de flux de travail PCR CURECA™ à l'ESCMID Global 2026 (anciennement ECCMID), qui s'est tenu du 17 au 21 avril à Munich, en Allemagne, suscitant l'intérêt des professionnels de la santé présents à l'événement.

Seegene, une entreprise mondiale de diagnostics moléculaires, présente sa stratégie de diagnostic et d’automatisation axée sur les données centrée sur STAgora™ et CURECA™ à l’ESCMID Global 2026, qui s'est tenu à Munich, en Allemagne, du 17 au 21 avril. Les visiteurs découvrent la plateforme à la « STAgora™ Experience Zone » au kiosque de Seegene à l’ESCMID Global 2026, qui s'est tenu à Munich, en Allemagne, du 17 au 21 avril.

Tout au long du salon, le kiosque de Seegene a suscité un vif intérêt de la part des professionnels de la santé, des spécialistes de laboratoire, des chercheurs universitaires et des intervenants de l'industrie du monde entier. Les visiteurs ont pu découvrir le flux de travail PCR automatisé à la station CURECA et ont entamé des discussions sur ses applications potentielles. À la station STAgora, les participants ont fait l'expérience de simulations en direct de la plateforme, démontrant un intérêt marqué pour son interface intuitive et ses capacités de visualisation des données agrégées.

Lors de la conférence, Seegene a présenté son message clé, « Des chiffres aux informations », soulignant comment l'infrastructure de tests automatisés et l'analyse de données en temps réel peuvent collaborer pour mieux comprendre les tendances au niveau de la population et en matière de santé publique.

« STAgora est conçu pour relier les données de tests PCR générées dans le monde entier en temps réel et fournir une vision plus claire des tendances des maladies infectieuses à partir de statistiques agrégées », déclare Young Seag Baeg, responsable des nouveaux comptes, Seegene. « Nous continuons d'explorer comment l'analyse des données en temps réel, combinée à une infrastructure de tests automatisée, peut aider les laboratoires à mieux comprendre les tendances en matière d'infection et à accroître l'utilisation pratique des données de tests agrégées. »

Au kiosque, les visiteurs ont exploré des tableaux de bord en temps réel présentant des données comparatives entre les résultats des tests PCR à cible unique et syndromique, les tendances régionales en matière d'infection sur la durée, les taux de positivité propres aux pathogènes et les modèles de co-infection. La capacité d'analyser les résultats agrégés des tests ainsi que les données épidémiologiques régionales a attiré une attention particulière des participants.

Seegene a également présenté un modèle amélioré de CURECA. Les visiteurs ont examiné la structure modulaire et le flux de travail d'automatisation du système, qui intègre le prétraitement, l'extraction d'acides nucléiques, l'amplification et le traitement des résultats. De nombreux participants ont discuté en profondeur de l'architecture du système et de son applicabilité dans des environnements de laboratoire réels.

Un clinicien d'un hôpital universitaire en Allemagne qui a participé à la démonstration de STAgora a fait remarquer que la plateforme offre un moyen plus intuitif d'explorer et de visualiser les tendances des données agrégées sur les tests. Le clinicien a noté que la capacité de voir les tendances régionales en matière d'infection ainsi que les résultats agrégés des tests en temps réel était particulièrement efficace.

« Le vif intérêt pour les capacités de données en temps réel et les applications pratiques de STAgora a été maintenu tout au long de l'événement », déclare Daniel Shin, vice-président exécutif et responsable mondial des ventes et du marketing chez Seegene. « Nous prévoyons élargir les programmes pilotes et les évaluations collaboratives avec les établissements de soins de santé et de laboratoire afin de mieux évaluer la plateforme et d'appuyer son adoption future potentielle. »

Il a également été noté que cette approche s'harmonisait avec les tests PCR syndromiques, qui permettent la détection simultanée de plusieurs agents pathogènes, ce qui appuie une analyse plus large des modèles d'infection agrégés dans différents milieux.

Seegene a déjà présenté STAgora et CURECA à la communauté mondiale du diagnostic lors de grandes conférences internationales, dont l'ADLM et l'ESCMID Global 2025. À l'ESCMID 2026, l'entreprise a présenté un stand autonome élargi où les visiteurs se sont engagés avec STAgora à travers une zone de démonstration interactive à écran tactile. Un modèle amélioré de CURECA a également été présenté, illustrant la vision de l'entreprise pour l'automatisation future des flux de travail.

Au cours de la conférence, Seegene a tenu des discussions avec des partenaires mondiaux et des laboratoires de premier plan sur l'adoption et la validation de STAgora et de CURECA. L'entreprise a également organisé des séances dédiées aux professionnels de la santé et des laboratoires, notamment en Europe, pour présenter des cas d'utilisation et des applications potentielles de ses technologies.

Seegene a déclaré prévoir approfondir sa collaboration avec des partenaires cliniques, universitaires et de recherche pour soutenir la mise en œuvre et la validation de sa plateforme de diagnostic axée sur les données, dans le but d'accélérer l'adoption dans le monde réel dans les milieux de soins de santé mondiaux.

À propos de Seegene

Seegene est une entreprise mondiale de diagnostic moléculaire qui possède plus de 25 ans d'expertise en recherche, développement et fabrication de technologies de PCR en temps réel syndromique. L'entreprise est largement reconnue pour sa technologie PCR multiplex exclusive, qui permet la détection simultanée de plusieurs pathogènes dans un seul test.

L'une des principales caractéristiques de la technologie de PCR en temps réel syndromique de Seegene est sa capacité à détecter jusqu'à 14 agents pathogènes qui causent des signes et symptômes similaires dans un seul tube tout en fournissant des renseignements quantitatifs pour appuyer une prise de décision clinique plus efficace.

Les capacités technologiques de Seegene ont été démontrées pendant la pandémie de COVID-19, lorsque l'entreprise a fourni plus de 340 millions de tests de dépistage de la COVID-19 à plus de 100 pays dans le monde.

En s'appuyant sur son expertise en diagnostic moléculaire, Seegene s'étend au-delà des diagnostics fondés sur des tests pour développer un écosystème diagnostique intégré. L'entreprise fait progresser de nouvelles technologies, notamment STAgora™, une plateforme d'analyse de données de diagnostic en temps réel, et CURECA™, un système PCR entièrement automatisé conçu pour rationaliser l'ensemble du flux de travail des tests moléculaires.

Grâce à son initiative de partage des technologies et à des partenariats mondiaux, Seegene vise à élargir l'accès aux technologies de diagnostic moléculaire et à renforcer la préparation mondiale aux maladies infectieuses.

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SOURCE Seegene Inc.

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