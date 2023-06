Sécurité routière - Assurer la sécurité des intervenants routiers, c'est l'affaire de tous

QUÉBEC, le 23 juin 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable profite du début de la saison estivale pour rappeler aux usagers de la route l'importance de respecter le corridor de sécurité. Cette manœuvre obligatoire permet de protéger tous ceux qui immobilisent un véhicule sur le réseau routier, y compris le personnel du Ministère qui en assure la surveillance en tout temps.

Certains employés qui œuvrent sur le réseau routier doivent immobiliser leur véhicule quand une intervention est nécessaire. Lorsqu'un véhicule d'urgence, un véhicule muni d'une flèche jaune ou une dépanneuse sont immobilisés et que les signaux lumineux sont actionnés, il faut créer un corridor de sécurité. Pour ce faire, il suffit d'exécuter la manœuvre en ralentissant et en s'éloignant prudemment du véhicule. Cela permet de laisser un espace libre et sécuritaire entre le véhicule immobilisé et celui de l'usager de la route en circulation.

Faits saillants

L'article 406.1 sur le corridor de sécurité a été ajouté au Code de la sécurité routière (CSR) il y a plus de 10 ans, plus précisément le 5 août 2012.

Les usagers de la route qui ne se conforment pas à cette règle de conduite s'exposent à des amendes de 200 $ à 300 $, ainsi qu'à l'ajout de quatre points d'inaptitude à leur dossier.

Malgré la baisse du nombre d'infractions au CSR relatives au corridor de sécurité depuis que celui-ci est obligatoire, il demeure important de continuer à sensibiliser les usagers de la route.



Infractions au CSR pour l'omission de respecter le corridor de sécurité Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nombre 1 759 3 172 2 705 2 019 1 640 1 328 1 430 1 429 1 246 1 242



