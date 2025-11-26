Sécurité des barrages : un programme bonifié pour mieux protéger les personnes et les infrastructures du Québec

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Afin d'accroître davantage la sécurité des barrages et de protéger les personnes et les infrastructures du Québec, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce que d'importantes bonifications sont apportées au Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages. Celles-ci comprennent une augmentation du soutien financier et des mesures visant à rendre plus prévisible le financement pour les bénéficiaires. De plus, des propriétaires de barrages privés peuvent désormais bénéficier du programme, jusqu'ici réservé aux municipalités de 50 000 habitants et moins, propriétaires de barrages à forte contenance.

Le programme conserve ses trois volets, dont les objectifs sont de soutenir la réalisation d'études d'évaluation de la sécurité de barrages (volet 1) et les travaux correctifs permettant d'accroître leur sécurité et d'assurer leur mise aux normes (volets 2 et 3).

Le maximum d'aide financière pour le premier volet passe de 30 000 $ à 50 000 $ et de 500 000 $ à 800 000 $ pour les deux autres volets. Concernant l'amélioration de la prévisibilité du soutien financier pour les bénéficiaires, il s'agit d'une garantie de remboursement des dépenses admissibles certifiée par une convention d'aide financière signée avant la réalisation des travaux correctifs admissibles aux volets 2 et 3.

Faits saillants :

Depuis son lancement, le programme a soutenu financièrement la mise aux normes de 69 barrages à forte contenance dans 54 municipalités du Québec. Cet investissement de plus de 9 millions de dollars a permis d'aider ces municipalités à se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la Loi sur la sécurité des barrages.

Les barrages à forte contenance des municipalités et des propriétaires privés (personne physique ou personne morale à but non lucratif) représentent environ 23 % des quelque 2 000 barrages à forte contenance inscrits au Répertoire des barrages du Québec.

Sont considérés comme des barrages à forte contenance : Ceux d'au moins 1 mètre de hauteur dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m 3 ; Ceux de 2,5 mètres ou plus de hauteur dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m 3 .



L'aide financière couvre jusqu'à 66 % des dépenses admissibles pour les municipalités. La nouvelle mouture du programme permet également de couvrir jusqu'à 40 % des dépenses admissibles pour les propriétaires privés, et ce, pour les volets 1 et 2. Le montant de l'aide financière est déterminé à la suite de l'analyse réalisée par le Ministère à l'issue du projet.

