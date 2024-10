Sécurisation de la route 117 : un premier tronçon élargi à Labelle

LABELLE, QC , le 31 oct. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, soulignent la fin des premiers travaux d'élargissement de la route 117 à Labelle. Dès maintenant, les usagers peuvent profiter du nouveau segment de route élargie et du carrefour giratoire à l'intersection avec le chemin de La Minerve et le boulevard du Curé-Labelle. Afin d'améliorer le transport actif à cette intersection, des liens piétonniers et cyclables y ont été ajoutés.

De plus, dans l'objectif d'inciter les usagers de la route à ralentir, des aménagements paysagers ont été faits à l'approche du carrefour giratoire. Une « zone textos » a aussi été construite tout près sur le chemin de La Minerve, permettant aux automobilistes de s'arrêter pour utiliser leur téléphone cellulaire de façon sécuritaire.

Le chantier, qui avait débuté à l'automne 2022, a nécessité plusieurs travaux connexes, comme la construction d'un nouvel exutoire qui permet l'écoulement des eaux pluviales.

Citations

« L'élargissement de ce tronçon d'un peu plus d'un kilomètre à Labelle s'ajoute aux réalisations de notre gouvernement pour la sécurisation de la route 117, de Labelle à Mont-Laurier. Chaque action compte lorsqu'il est question de la sécurité des usagers. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La première phase de l'élargissement à 4 voies de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge est maintenant terminée sur un kilomètre et comporte le carrefour giratoire attendu. Après de nombreuses années d'immobilisme, on doit se réjouir de cette première étape réalisée. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants

Le projet consiste à élargir à quatre voies la route 117 sur 14,7 km, dans l'axe actuel, entre la fin de la route à quatre voies, à Labelle , et le carrefour giratoire du chemin Deslauriers et de la rue L'Annonciation Sud, à Rivière-Rouge. Il a pour objectif d'améliorer la sécurité des usagers ainsi que la fiabilité de cette route en cas d'incident ou de travaux.

, et le carrefour giratoire du chemin Deslauriers et de la rue L'Annonciation Sud, à Rivière-Rouge. Il a pour objectif d'améliorer la sécurité des usagers ainsi que la fiabilité de cette route en cas d'incident ou de travaux. La conception des tronçons subséquents, entre Labelle et Rivière-Rouge, se poursuit.

et Rivière-Rouge, se poursuit. En parallèle du projet d'élargissement, le gouvernement poursuit la mise en place du plan d'intervention sur la route 117 entre Rivière-Rouge et Mont-Laurier . Ce vaste plan comprend seize projets répartis dans onze tronçons distincts.

. Ce vaste plan comprend seize projets répartis dans onze tronçons distincts. À l'été 2024, des travaux d'amélioration ont été terminés sur un tronçon de 1,5 km à Lac-des-Écorces. Ces derniers comprenaient le remplacement et la réparation de ponceaux, l'aménagement de deux intersections, l'asphaltage de la route ainsi que l'installation d'un système d'éclairage DEL.

Des travaux préparatoires de déboisement ont été amorcés en octobre 2024, à Lac-Saguay , à la hauteur du chemin du Lac-Nominingue . Cette intervention permettra le déplacement des équipements de services publics requis par les travaux prévus dans ce secteur.

, à la hauteur du chemin du . Cette intervention permettra le déplacement des équipements de services publics requis par les travaux prévus dans ce secteur. Ceux-ci consisteront notamment en la correction de courbes, le remplacement d'une structure, le déplacement de l'intersection formée de la route 117 et du chemin du Lac-Nominingue , ainsi que l'installation d'un système d'éclairage DEL.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable