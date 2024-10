Secteur public - La CSN dénonce fermement le gel d'embauche de personnel administratif

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Pour la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le gouvernement caquiste commet une erreur qui sera lourde de conséquences en décrétant notamment un gel d'embauche du personnel administratif dans les réseaux publics. Ces mesures sont imposées alors que les réseaux demeurent lourdement affaiblis par les mesures d'austérité des dernières années.

« Quel manque de vision, réagit la présidente de la CSN, Caroline Senneville ! Comme d'autres avant lui, le gouvernement fait probablement le calcul que ces coupes au sein de ce personnel œuvrant dans l'ombre seront moins visibles pour la population. Ne nous y trompons pas. Les services publics ne peuvent pas fonctionner sans le personnel administratif et il n'y a aucun doute que cette mauvaise décision va entraîner des conséquences majeures sur le terrain. La CAQ était heureuse de voir son nom associé aux baisses d'impôt qu'elle a consenties aux mieux nantis il y a quelques années. Eh bien, il faudra maintenant l'associer au retour de l'austérité et à la dégradation des services à la population. »

Ces coupes sont ordonnées alors qu'on ne voit même pas encore l'effet des mesures négociées avec le gouvernement il y a un an à peine à l'occasion du renouvellement des conventions collectives. Certaines de ces solutions visent à corriger des problèmes qui ont été créés notamment par les mesures d'austérité imposées aux services publics par l'ancien gouvernement du Parti libéral du Québec. Dans les faits, la situation continue de se dégrader et elle empirera avec cette décision de la CAQ.

Services publics, éducation, enseignement supérieur

« Les gels d'embauche dans les établissements carcéraux du Québec, parmi les agents correctionnels, le personnel de soutien dans les écoles et collèges, ainsi que dans les divers organismes gouvernementaux, constituent une menace grave pour la sécurité, l'éducation et les services publics, enchaîne le président de la Fédération des employé-es de services publics (FEESP-CSN) Frédéric Brun. Il n'est pas normal de devoir encore et toujours revendiquer des ressources adéquates. Il est temps de garantir un avenir digne et sécuritaire pour tous. »

Santé

« Le chat sort du sac !» s'exclame Réjean Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). «La CAQ joue sur les mots pour ne pas avouer qu'elle impose l'austérité, mais nous ne sommes pas dupes. Il est certain que les compressions dans le personnel administratif du réseau de la santé et des services sociaux, déjà à bout de souffle, auront des impacts négatifs directs sur les soins et services que reçoivent les citoyen-nes du Québec.»

«Toute la machine sera ralentie. La CAQ veut-elle vraiment obliger les médecins et les infirmières à devoir faire du travail administratif, à s'occuper de la paperasse, parce que le gouvernement coupera dans les bureaux ?»

En santé et services sociaux, le couperet gouvernemental est d'autant plus mal reçu que les travailleuses attendent toujours que leur soient versées les sommes qui leur sont dues en vertu de l'équité salariale. Selon l'engagement du gouvernement, toutes les sommes auraient dû être versées déjà à plus de 40 000 travailleuses. Or, non seulement elles n'ont rien reçu, mais les employeurs et le gouvernement sont toujours incapables de dire quand ces sommes dues leur seront finalement versées. Par ailleurs, ces coupes s'inscrivent dans un contexte où les établissements du réseau s'engagent dans une vague de compressions se faisant sentir jusque dans la diminution de soins d'hygiène aux aîné-es.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative parmi le personnel administratif des réseaux publics. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]