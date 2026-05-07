Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 8 au 11 mai

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

A-15 / Décarie, du 8 au 11 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

AUTOROUTE 15 (DÉCARIE)

Direction sud

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-15 sud entre l'échangeur Décarie et l'accès en provenance de la rue Jean-Talon



Fermetures par défaut dans l'échangeur Décarie La bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-15 sud ( sortie 66-S ) Détour : via la sortie 60 pour A-13 sud (et sortie 3-O en direction de l'aéroport) et A-20 est. En direction boulevard Décarie sud : via la sortie 64 ( boulevard Cavendish ) et chemin de la Côte-de-Liesse Est. La bretelle menant de l'A-40 est à l'A-15 sud ( sortie 66-S ) Détour : via la sortie 68 ( rue Stinson ), demi-tour à rue Stinson (chemin de Dunkirk pour les camions ), voie de desserte A-40 ouest jusqu'au rond-point Côte-de-Liesse, A-520 ouest, sortie 4 pour A-13 sud et A-20 est. Facultatif / à privilégier : en amont , via la sortie 60 pour A-13 sud ou la sortie 65 pour A-520 ouest. En direction boulevard Décarie sud : suivre détour principal et sur la voie de desserte A-40 ouest, demi-tour au chemin Devonshire. La bretelle menant de la R-117 sud ( boulevard Marcel-Laurin ) à l'A-15 sud Détour : suivre celui de la bretelle A-40 est. Facultatif : via la bretelle pour voie de desserte A-40 ouest et demi-tour au chemin Devonshire. En provenance du boulevard Décarie sud (au nord de l'échangeur), via le tournebride du boul. Marcel-Laurin Sud, voie de desserte A-40 ouest et demi-tour au chemin Devonshire.



Fermetures par défaut pour l'A-15

L'accès en provenance du chemin de la Côte-de-Liesse Est / boulevard Décarie (hauteur avenue Royalmount) La sortie 69 ( rue Jean-Talon )



Fermetures par défaut pour l'A-40

Direction ouest, l'accès en provenance de la rue Stinson et la sortie 65 ( A-520 ouest, rond-point Côte-de-Liesse ) Direction est, l'accès en provenance du chemin de la Côte-de-Liesse Est (hauteur avenue Sainte-Croix)



Fermeture réseau municipal

La rue de la Savane, au-dessus de l'autoroute Détour : via boulevard Décarie nord, chemin de la Côte-de-Liesse Est, demi-tour au tournebride avant chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix, chemin de la Côte-de-Liesse Ouest et chemin Devonshire.



AUTOROUTE 40 / FÉLIX-LECLERC

De vendredi 23 h à samedi midi

À Senneville, sur l'A-40 en direction est, fermeture complète de la sortie 41 ( A-20, Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants ) Détour : demi-tour à la sortie 44, via boulevard Morgan et chemin Sainte-Marie.

)

À PRÉVOIR

Rue Saint-Antoine Ouest à Montréal (arr. Ville-Marie)

À Montréal (arr. Ville-Marie), sur la rue Saint-Antoine Ouest, fermeture complète entre les rues Gosford et Guy-Frégault, de vendredi 23 h 59 à lundi midi. Note : maintien d'une voie ouverte dans la sortie 6 de la R-136 est ( boul. Saint-Laurent, rue Berri ). Travaux d'un entrepreneur privé, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.



Événement spécial - Centre Bell

Dimanche 10 mai, dès 13 h, fermeture du quadrilatère entre la rue de la Montagne, la rue Peel, le boulevard René-Lévesque et l'avenue des Canadiens-de-Montréal. La réouverture des voies varie en fonction de la durée du match.

Aménagement d'une voie réservée - reprise des travaux sur l'A-15 (des Laurentides) entre Boisbriand et Mirabel

Les travaux d'aménagement de la nouvelle voie réservée reprendront sur l'A-15 (des Laurentides), entre Boisbriand et Mirabel. À compter du 10 mai 2026, des travaux entraîneront la fermeture complète d'une partie de la voie réservée, à la hauteur du chemin Côte Saint-Pierre à Mirabel, pendant environ six semaines.



En parallèle de ceux-ci, l'aménagement d'un nouveau tronçon de la voie réservée se poursuivra, entre l'accès en provenance du boulevard du Curé-Boivin à Boisbriand et le boulevard de la Seigneurie Ouest, à Blainville. Différentes entraves seront requises tout au long de l'année afin de réaliser ces travaux. Voir le communiqué.

Réaménagement de l'intersection du boulevard Harwood (A-20) et de la rue Bellemare à Vaudreuil-Dorion

Les travaux de réaménagement de l'intersection du boulevard Harwood (A-20) et de la rue Bellemare, à Vaudreuil-Dorion débuteront à compter de la nuit du 10 au 11 mai.



Le chantier, qui a fait l'objet de travaux préparatoires à l'automne 2023, se poursuivra jusqu'au mois d'août. Des voies de virage seront construites, des feux de signalisation installés, et l'éclairage amélioré. Les accès au poste de police de la Sûreté du Québec et à la rue Bellemare seront ainsi plus sécuritaires. Voir le communiqué.

Asphaltage de la route 116 à Saint-Bruno-de-Montarville et à Longueuil

À compter du 13 mai, reprise du chantier d'asphaltage de la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) entre le boulevard Seigneurial Ouest à Saint-Bruno-de-Montarville et la route 112 (chemin de Chambly / boulevard Cousineau) à Longueuil. Les travaux, effectués de nuit, comprennent aussi les bretelles situées entre ceux deux limites. Ce chantier devrait se terminer vers la mi-octobre. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications : Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724