Asphaltage de la route 116 à Saint-Bruno-de-Montarville et à Longueuil dès le 13 mai

LONGUEUIL, QC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de la reprise du chantier d'asphaltage de la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) entre le boulevard Seigneurial Ouest à Saint-Bruno-de-Montarville et la route 112 (chemin de Chambly/boulevard Cousineau) à Longueuil. Les travaux, effectués de nuit, comprennent aussi les bretelles situées entre ceux deux limites. Le chantier reprendra le 13 mai et devrait se terminer vers la mi-octobre.

Entraves et gestion de la circulation

Route 116 en direction ouest

Du 13 mai jusqu'à la mi-juillet

Fermetures complètes de nuit, (après 21 h) par tronçon, de la route 116, en direction ouest, entre le boulevard de Boucherville et la route 112 ( chemin de Chambly, boulevard Cousineau ). Implique la fermeture complète occasionnelle des bretelles suivantes : Autoroute 30 en direction ouest vers la route 116 en direction ouest; Autoroute 30 en direction est vers la route 116 en direction ouest; Boulevard des Promenades vers la route 116 en direction ouest; Route 116 en direction ouest vers l'autoroute 30 en direction est. Lors des interventions d'asphaltage, toujours en direction ouest, des fermetures par défaut seront également requises sur les boulevards Seigneurial Ouest et de Boucherville, à l'approche de la route 116. Des mouvements de virage dans ces intersections seront temporairement impossibles.

).

Route 116 en direction est

De la mi-juillet à la mi-octobre

Fermetures complètes de nuit (dès 22 h), par tronçon, de la route 116, en direction est, entre le boulevard Cousineau et la bretelle de sortie de l'autoroute 30, en direction est, vers la route 116, en direction est, ( direction Beloeil, Saint-Hyacinthe ). Implique la fermeture complète occasionnelle des bretelles suivantes: Bretelle de sortie n o 4 de la route 116 en direction est ( route 112 est, Longueuil, Chambly, boulevard Cousineau ) - Fermeture par défaut Route 116 en direction est vers le chemin de Chambly Chemin de Chambly vers la route 116 en direction est

).

Des panneaux à messages variables situés sur l'autoroute 30 et sur la route 116 indiqueront les tronçons de route qui seront fermés.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Les usagers de la route seront dirigés vers l'autoroute 30.

Le début de ces travaux pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]