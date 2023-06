Secteur Bridge-Bonaventure : aucune raison de retarder le redéveloppement du secteur

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile son nouveau mémoire intitulé Bridge-Bonaventure : accélérer le développement d'un secteur stratégique. Il est présenté à l'Office de consultation publique de Montréal dans le cadre de la consultation publique sur le Plan directeur de mise en valeur du secteur Bridge-Bonaventure.

« Le Québec et la métropole sont aux prises avec une criante pénurie de logements, qui engendre une très forte inflation immobilière. On a devant nous un très vaste ensemble de terrains, traversés par un canal historique, idéalement situés à proximité du centre-ville et détenus par des promoteurs prêts à construire. Ces terrains sont traversés par le REM, la plus importante nouvelle infrastructure lourde de transport collectif à voir le jour depuis des décennies. Enfin, tous s'entendent pour y bâtir un quartier dense et mixte doté d'espaces verts et de services de proximité, où on retrouvera des emplois de qualité. Bref, il n'y a aucune raison valable de ne pas s'entendre pour que le redéveloppement du secteur Bridge-Bonaventure démarre dans les 18 prochains mois », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le mémoire déposé par la Chambre insiste pour que le Plan directeur soit guidé par les principes de densification intelligente dégagés dans notre récente étude intitulée Bâtir plus, plus vite et mieux. Nous recommandons d'opter pour une densité élevée de logements, avec un seuil minimal de 400 unités par hectare pour l'ensemble du projet. Le redéveloppement du secteur Bridge-Bonaventure doit aussi devenir un exemple de milieu de vie et de travail constitué en aire TOD (transit-oriented development), avec des services et des commerces de proximité qui répondent aux besoins des résidents. Dans cette optique, il est primordial de planifier la construction d'une station du REM dans la zone du bassin Wellington. Un projet de cette ampleur doit mettre la connectivité et l'accessibilité au cœur du Plan », a ajouté Michel Leblanc.

« La Chambre recommande que le redéploiement de Bridge-Bonaventure permette le démarrage rapide de projets d'habitation pour aider à contrer la pénurie de logements. En parallèle, nous préconisons l'implantation dans la zone d'un pôle d'entreprises innovantes basée sur la mobilisation du secteur privé. Nous recommandons aussi que des espaces de bureaux soient inclus dans le Plan directeur, afin d'anticiper la baisse à venir des taux de disponibilité actuels. Le centre-ville de Montréal doit présentement composer avec un surplus d'espaces de bureaux. Toutefois, vu la robustesse et le potentiel de croissance de l'économie, on doit prévoir des terrains pour répondre aux besoins d'espaces additionnels », a mentionné Michel Leblanc.

« Il reste un élément à préciser : comment financer les infrastructures publiques municipales qui seront requises pour déclencher les investissements privés. Pour s'assurer que le projet avance rapidement avec une planification exemplaire, la Chambre souhaite voir se former un groupe de travail pour faciliter les travaux. Ce groupe devrait réunir des représentants de l'administration municipale, des gouvernements du Québec et du Canada, de la société civile et des entreprises qui sont propriétaires des terrains. En plus de trouver une solution pour réunir les fonds nécessaires au financement des infrastructures publiques municipales, ce groupe facilitera le suivi de l'efficience des processus. Le secteur Bridge-Bonaventure représente une chance de construire un quartier urbain du 21e siècle qui pourrait devenir une signature pour Montréal », a conclu Michel Leblanc.

Les recommandations :

Recommandation 1 : Favoriser la mixité des fonctions, notamment en :

Mettant l'accent sur l'habitation dans les zones du bassin Wellington et ses abords, de la pointe des Moulins, ainsi que dans la portion nord-est du triangle de la pointe Saint-Charles Nord, tout en assurant une présence d'activités économiques et commerciales dans les zones stratégiques telles que les axes de mobilité et les stations de transport en commun;





et le triangle de la pointe Saint-Charles Nord; Désignant la zone du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC), la zone industrielle portuaire et le secteur ouest du triangle de la pointe Saint-Charles Nord comme étant à prédominance économique et en prévoyant les infrastructures et superficies nécessaires au développement de celles-ci;





Veillant à ce que le développement économique engendré dans le secteur comprenne des emplois à l'intention des populations habitant déjà les quartiers environnants.

Recommandation 2 : Établir un pôle d'innovation dans un créneau porteur pour l'économie de la métropole en misant sur la mobilisation du secteur privé et la collaboration du gouvernement du Québec.

Recommandation 3 : Planifier une densification intelligente, notamment en :

Fixant un seuil de densité minimal de 400 logements par hectare;





Permettant la construction de certains bâtiments au-delà de la limite de 65 mètres, principalement dans la zone du bassin Wellington , de la pointe du Moulin et du triangle de la pointe Saint-Charles Nord dans sa partie nord-est, en s'assurant d'un traitement architectural exemplaire et d'une protection des vues emblématiques de la métropole.

Recommandation 4 : Améliorer les liens routiers avec les quartiers voisins, tout en maintenant la fluidité des déplacements pour les axes de transit du réseau supérieur métropolitain, y compris l'autoroute Bonaventure, et en incitant à la mobilité durable pour la circulation locale.

Recommandation 5 : Prioriser la construction d'une station du REM dans la zone du bassin Wellington et développer l'offre de transport collectif et actif autour de celle-ci.

Recommandation 6 : S'engager à accompagner les promoteurs immobiliers afin d'accélérer l'approbation des projets, par exemple grâce à :

L'extension de la Cellule facilitatrice au quartier Bridge-Bonaventure;





La nomination de coordonnateurs imputables, afin d'augmenter la collaboration avec les acteurs immobiliers et de résoudre les enjeux de manière proactive;





La définition de l'habitation comme étant de plein droit dans le secteur, de sorte à éviter des délais indus causés par des consultations et d'éventuels référendums.

Recommandation 7 : Établir un groupe de travail tripartite entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pour :

Assurer une planification exemplaire avec les parties prenantes;





Fournir aux entreprises l'accompagnement dont elles ont besoin pour mener à bien leurs investissements;





Réunir les conditions afin de trouver des solutions pour le financement du redéveloppement des infrastructures du secteur Bridge-Bonaventure.

Recommandation 8 : En collaboration avec le gouvernement du Québec, adopter une fiscalité incitative afin de ne pas pénaliser la densification des aires TOD et stratégiques du Grand Montréal, y compris dans la zone Bridge-Bonaventure.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

