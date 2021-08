Secrétariat général de la CSN - Jean Lortie annonce son départ à la retraite après 40 ans de militance

« Même si j'annonce mon départ à la retraite avec un certain pincement de cœur, ma décision est mûrement réfléchie. Après 40 ans, il est temps pour moi de passer le flambeau à une nouvelle génération qui apportera un esprit de renouveau. La CSN, c'est un mouvement. C'est ce qui caractérise notre organisation et qui en fait sa force : des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, depuis 100 ans, ont milité pour améliorer leur sort, et qui continueront à œuvrer pour que les Québécois aient des conditions de travail décentes », déclare Jean Lortie.

Travailleur de l'hôtellerie de l'Hôtel Place Dupuis depuis 1979, Jean Lortie a été élu pour la première fois trésorier de son syndicat à l'âge de 21 ans en 1983. Il a ensuite occupé le poste de trésorier de la Fédération du commerce CSN de 1986 à 1998, pour ensuite être élu à sa présidence. En mai 2011, il accédait au poste-clé de secrétaire général de la CSN.

« Comme secrétaire général, Jean a toujours eu à cœur de bien représenter les syndicats affiliés à la CSN. Il dit souvent qu'être sur le terrain auprès des syndicats locaux et des travailleuses et des travailleurs l'a toujours fait « ronronner de plaisir ». En plus du terrain, Jean a brillé dans les fonctions qu'il occupait à l'exécutif depuis 10 ans. Nous nous ennuierons tous de son côté humain, de sa grande intelligence stratégique et de sa passion sans cesse renouvelée pour le monde syndical. Jean, la CSN te doit beaucoup et te salue aujourd'hui », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Jean Lortie conclut : « Après 35 années à la direction de ce mouvement, je souhaite entreprendre une nouvelle étape de ma vie. Je pense avoir fait honneur à mes prédécesseurs en assumant avec dignité et respect ma fonction de secrétaire général de la CSN. J'ai consacré toutes mes énergies et mes forces à défendre la cause des travailleuses et des travailleurs, mon seul souci, mon seul combat depuis le tout début. »

SOURCE CSN

Renseignements: Source : Confédération des syndicats nationaux (CSN); Renseignements : Mélanie Champagne, directrice des communications, CSN, (c) 514 651-1470

