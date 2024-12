Secrétariat à la jeunesse - Lancement de l'Appel de propositions pour le Plan d'action jeunesse 2025-2030

QUÉBEC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, annoncent le lancement de l'Appel de propositions pour le Plan d'action jeunesse 2025-2030.

En plus d'un volet de soutien aux projets jeunesse, il y a un nouveau volet : Soutien à la mission jeunesse. Grâce à ce nouveau volet, le gouvernement reconnaît l'importance de la mission des organismes jeunesse. Le programme présente donc 2 volets pour permettre aux organismes de répondre aux besoins diversifiés des jeunes. Ainsi, les organismes peuvent soumettre des initiatives pour déployer des activités aussi variées que des ateliers, des compétitions, des formations, etc.

Cet appel de propositions et de projets, qui se tient du 12 décembre 2024 au 22 janvier 2025, vise à soutenir les organismes souhaitant contribuer activement à l'épanouissement des jeunes du Québec, âgées et âgés de 15 à 29 ans, par des projets favorisant leur autonomie, leur bien-être et leur implication sociale.

Le Plan d'action jeunesse 2025-2030 reposera sur 7 axes prioritaires : la culture, l'environnement, l'emploi, l'entrepreneuriat, la santé, l'éducation et la citoyenneté. Il comportera également des mesures destinées aux jeunes des Premières Nations et Inuit ainsi que certaines autres concernant la mobilité à l'international, au Canada et au Québec.

Les organismes intéressés sont invités à déposer leur demande et à consulter le guide d'accompagnement de chacun des volets pour obtenir des précisions sur les exigences d'admission et le financement.

« Je suis très fier du nouveau volet de soutien à la mission jeunesse que nous instaurons. Il s'agit d'une véritable reconnaissance du rôle que jouent les organismes auprès de nos jeunes. Je sais d'autant plus que cela facilitera la vie des organismes qui pourront encore mieux soutenir la jeunesse. Tout cela s'inscrit dans le futur Plan d'action jeunesse 2025-2030 qui offrira des environnements stimulants pour les jeunes et qui favorisera leur participation active dans la société québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le volet Soutien à la mission jeunesse est un réel pas en avant pour les organismes. Je pense que ce programme est une occasion pour ces derniers de continuer de faire une réelle différence dans la vie de milliers de jeunes Québécoises et Québécois. Par leurs actions et leur engagement, ces organismes jouent un rôle clé dans la construction d'un Québec plus fort pour nos jeunes. Je les invite tous à participer à ce programme. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

d'action jeunesse 2025-2030, qui doit être dévoilé au printemps 2025, sera le 3 plan découlant de la Politique québécoise de la jeunesse 2030. Il inclura des mesures qui s'appuient sur les orientations de cette politique, pour accompagner les jeunes dans leur cheminement vers l'autonomie.

Il sera conçu en considérant l'évolution des besoins et des aspirations des jeunes, ainsi que des priorités ressorties de la vaste démarche de consultation réalisée à l'automne 2023.

Pour connaître tous les détails sur le lancement de l'Appel de propositions pour le Plan d'action jeunesse 2025-2030 et soumettre votre demande au Secrétariat à la jeunesse, consultez le site Web https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-organismes/secretariat-jeunesse/publications/politique-jeunesse-2030/appel-plan-action-jeunesse-2025-2030.

