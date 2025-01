Secrétariat à la jeunesse - 175 000 $ pour soutenir des activités culturelles parascolaires

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 175 000 $ à l'organisme ACLAM consacré au développement culturel et artistique des jeunes. Ce financement vise à stimuler la pratique culturelle parascolaire chez les élèves du secondaire en bonifiant l'offre d'activités culturelles.

Grâce à son programme phare Secondaire en spectacle, ACLAM offre aux élèves une plateforme unique pour explorer les arts de la scène à travers des finales locales, régionales et un rendez-vous panquébécois. De plus, de nouvelles initiatives seront développées pour diversifier l'offre de services et répondre aux besoins et intérêts des jeunes en milieu scolaire.

En plus de favoriser l'implication des jeunes dans la vie étudiante, ces projets contribuent à leur développement personnel et renforcent le sentiment d'appartenance à leur milieu scolaire.

« Dans un contexte où les jeunes s'éloignent de notre culture, ACLAM sait développer un sentiment d'attachement envers les artistes d'ici. C'est donc un travail essentiel que cet organisme fait auprès de nos adolescents afin de faire vivre la culture québécoise. Plus encore, avec son offre, ACLAM permet aux jeunes de s'épanouir, de rayonner et d'augmenter leur motivation à l'école. Bravo et merci pour votre travail. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les initiatives d'ACLAM inspirent les jeunes à se dépasser, à cultiver leurs talents et à s'investir dans des projets qui les passionnent. Ce financement est une reconnaissance de l'importance de la culture dans la vie étudiante et un appui concret pour nos jeunes. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et du ministre responsable de la Jeunesse

Créé en 1996 sous le nom de Secondaire en spectacle , ACLAM offre aux jeunes des écoles secondaires du Québec la chance de s'exprimer à travers les arts de la scène, tout en favorisant leur implication dans la vie étudiante et leur développement personnel.

, ACLAM offre aux jeunes des écoles secondaires du Québec la chance de s'exprimer à travers les arts de la scène, tout en favorisant leur implication dans la vie étudiante et leur développement personnel. Plus de 7 000 jeunes et 255 établissements scolaires participent aux activités d'ACLAM dans les 16 régions administratives du Québec.

Les sommes requises seront imputées sur les crédits du ministère de la Culture et des Communications pour l'exercice financier 2024- 2025 et 2025-2026.

2025-2026. Le financement annuel du projet pour 2023-2024 est reconduit en 2024-2025 dans le cadre d'une année de transition vers le nouveau Plan d'action jeunesse (PAJ).

Ce financement est complémentaire à celui de 1,1 M$ du ministère de l'Éducation, octroyé pour l'exercice financier 2024- 2025 et visant à renouveler le programme phare d'ACLAM, soit Secondaire en spectacle.

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]