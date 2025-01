Secrétariat à la jeunesse - 1,8 M$ pour la mise en œuvre de programmes de mobilité entre le Québec et la France

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 1,8 M$ à l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) pour favoriser la mobilité jeunesse et renforcer les liens entre les jeunesses québécoise et française, notamment grâce à des stages professionnels, des études à l'étranger et des projets d'entrepreneuriat.

Depuis plus de 50 ans, l'OFQJ agit comme initiateur et accompagnateur de projets de mobilité pour les jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans, dans des secteurs variés tels que l'économie, la culture et les enjeux sociaux. Ce financement lui permettra de poursuivre sa mission quant au soutien à la réalisation de projets qui développent les compétences personnelles et professionnelles des jeunes Québécoises et Québécois.

Cette subvention contribuera également à mieux rejoindre des jeunes provenant des Premières Nations, des communautés inuites, de la diversité culturelle et de la diversité de genre, ainsi que des jeunes vivant avec des limitations fonctionnelles.

Citations

« La mobilité jeunesse est une formidable occasion pour nos jeunes de s'épanouir, de développer leurs talents et de créer des ponts entre nos cultures. Avec cet investissement, nous renforçons le partenariat historique entre le Québec et la France et donnons aux jeunes adultes les moyens de vivre des expériences enrichissantes qui les marqueront pour la vie. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Participer à un projet de mobilité, c'est se donner la chance de grandir, de se dépasser et de contribuer au rayonnement du Québec à l'étranger. Grâce à cette aide, l'OFQJ pourra continuer à ouvrir des portes pour nos jeunes, à leur offrir des expériences uniques et à leur permettre de développer des liens durables avec nos partenaires français. Félicitations à l'OFQJ pour son travail essentiel! »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

L'OFQJ est un organisme public qui accompagne les jeunes adultes québécois et français dans la réalisation de projets de mobilité à l'international. En favorisant les découvertes interculturelles, le développement professionnel et le rayonnement de l'expertise québécoise, l'OFQJ joue un rôle central dans le rapprochement des jeunesses et le développement de réseaux durables.

Les sommes requises seront imputées sur les crédits du ministère de la Culture et des Communications pour l'exercice financier 2024-2025.

Le financement annuel du projet pour 2023-2024 est reconduit en 2024-2025 dans le cadre d'une année de transition vers le nouveau Plan d'action jeunesse (PAJ).

Le Secrétariat à la jeunesse du Québec soutient le développement, la participation et l'épanouissement des jeunes à travers des initiatives favorisant leur engagement et leur réussite dans toutes les sphères de la société.

Liens connexes

