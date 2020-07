Sébastien Grandmont, finaliste dans la région de l'Estrie - Concours Tournez-vous vers l'excellence!

Citations « Dans la foulée du mouvement pour relancer l'économie, dynamiser l'achat local et des initiatives comme celles du Panier bleu, La Financière agricole maintient cette année son concours Tournez-vous vers l'excellence! L'organisation tient ainsi à faire connaître des entrepreneurs qui contribuent à l'économie de leur région. Nous sommes fiers de participer au rayonnement de gens créatifs, dynamiques et talentueux. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Les finalistes de ce concours se démarquent notamment pour leur cheminement éclatant et l'avenir qu'ils sont en train de tracer avec leur entreprise. Je lève mon chapeau à monsieur Grandmont, un entrepreneur d'excellence de notre région. Avec sa transformation de plus de vingt tonnes de fleurs d'ail, il est un leader dans son domaine. Son procédé est d'ailleurs unique. Ses produits sont vendus dans plus de 500 points de vente au Québec et il en exporte jusqu'en Europe. Je suis très fier de le savoir dans les 10 finalistes. »

M. Patrice Blais, directeur régional à La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 24 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $.

Deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.

Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

En 15 ans, ce concours a permis à près de 400 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Liens connexes

Portrait des 10 finalistes - concours Tournez-vous vers l'excellence!

Page Facebook de la FADQ

Information :

Patrice Blais, directeur régional

Centre de services de Sherbrooke

(819) 820-3393, poste 2412

SOURCE La Financière agricole du Québec

Liens connexes

http://www.fadq.qc.ca/