MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de remettre un montant de 10 000 $ à l'écrivain Sébastien Dulude, lauréat du Prix des libraires du Québec 2025 dans la catégorie Roman|Nouvelles|Récit - Québec, pour son livre Amiante, paru aux Éditions La Peuplade. Le prix lui a été remis hier soir par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, à l'occasion du gala du Prix des libraires du Québec 2025, organisé par l'Association des libraires du Québec, au cabaret Lion d'Or, à Montréal.

Sébastien Dulude remporte le Prix des libraires catégorie Roman | Nouvelles | Récit Québec photo : Étienne Mongrain. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Dans un monde en constante évolution, la littérature est un moteur de réflexion et de transformation puissant. Le CALQ est fier de s'associer au Gala du Prix des libraires depuis maintenant 20 ans pour célébrer les œuvres marquantes de nos écrivains et écrivaines. Félicitations à Sébastien Dulude, lauréat dans la catégorie Roman|Nouvelles|Récit - Québec, qui nous a offert cette année un premier roman captivant, qui laissera sans aucun doute sa marque dans notre culture québécoise ».

-André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ.

À propos d'Amiante

Thetford Mines, ville phare de l'industrie de l'amiante québécoise, été 1986. Steve Dubois, neuf ans, et le petit Poulin, dix ans, s'abandonnent aux plaisirs de l'amitié. La belle saison est rythmée d'aventures sur les hauts terrils et d'évasions à travers les paysages mi-forestiers mi-lunaires. Les journées des deux inséparables s'écoulent dans l'oisiveté et l'innocence, sur leurs vélos ou allongés dans leur cabane parmi les pins. Or, l'année 1986 est riche en tragédies, et l'une d'entre elles affecte le cours de la vie de Steve comme nulle autre. Cinq ans plus tard, on le retrouve en proie à son obsession: reconstituer son paradis évanoui. Maniant une langue précise et sensuelle, Sébastien Dulude fait le récit d'une jeunesse fragile et inflammable dans un American Dream ouvrier en perte d'élan.

À propos de Sébastien Dulude

Né à Montréal en 1976, Sébastien Dulude a grandi dans le quartier Mitchell à Thetford Mines de six à seize ans. Écrivain et éditeur, il est l'auteur de trois recueils de poésie dont ouvert l'hiver (La Peuplade, 2015). Amiante est son premier roman.

Finalistes

Les finalistes dans cette catégorie pour l'édition 2025 sont : Catherine Leroux pour Peuple de verre (Alto), Pierre Samson pour L'irréparable (Héliotrope), Gabrielle Filteau-Chiba pour Hexa (XYZ), Michelle Lapierre-Dallaire pour Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme (La Mèche).

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Prix des libraires du Québec

Créé en 1994, le Prix des libraires du Québec joue un rôle important de reconnaissance de la littérature et de promotion de la lecture. Il fait reconnaître le rôle du libraire, qui consiste à guider et à stimuler son client sur le terrain de la curiosité, de la connaissance et de la culture en général et il encourage la fréquentation des librairies. Cette célébration annuelle, organisée par l'Association des libraires du Québec, se veut un hommage aux auteurs et autrices, dont l'œuvre a marqué l'imaginaire des libraires au cours de l'année par son originalité et sa qualité littéraire. Le volet adulte du prix compte quatre catégories : Roman|Nouvelles|Récit, Bande dessinée, Essai et Poésie.

