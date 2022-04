PALMETTO, FLA, le 26 avril 2022 /CNW/ - SeaPort Manatee et l'opérateur de terminal LOGISTEC USA Inc., une filiale de LOGISTEC Corporation ("LOGISTEC"), renforcent leur capacité de manutention de marchandises avec l'ajout de deux nouvelles grues portuaires mobiles écoénergétiques sur la côte achalandée du Golfe en Floride. Les deux grues Konecranes Gottwald Generation 6 sont arrivées à SeaPort Manatee le 22 avril, à la suite d'une traversée transatlantique depuis leur lieu de fabrication en Allemagne.

« Alors que SeaPort Manatee poursuit sa croissance avec un volume historique de marchandises, ces grues, de même que les améliorations effectuées à nos infrastructures telles qu'une aire d'entreposage des conteneurs sur le quai, annoncent une nouvelle ère pour la plaque tournante du commerce mondial du comté de Manatee », a déclaré Carlos Buqueras, directeur exécutif de SeaPort Manatee. « Nous nous réjouissons, avec notre partenaire de longue date, LOGISTEC USA Inc., d'acheminer efficacement davantage de marchandises conteneurisées et d'autres types de cargaisons afin de répondre aux besoins de nos clients et de l'industrie à travers le centre et le sud-ouest de la Floride et au-delà pour les décennies à venir ».

« Ces grues mobiles nous permettront d'augmenter considérablement l'efficacité de la manutention des marchandises à SeaPort Manatee, afin de soutenir nos clients, l'économie locale et la chaîne d'approvisionnement mondiale », a déclaré Rodney Corrigan, président de LOGISTEC USA Inc. « En investissant dans des équipements écoefficaces, nous réaffirmons notre volonté de protéger l'environnement, réduire notre empreinte carbone maritime et contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air pour les générations futures. Cela témoigne aussi de notre engagement envers les initiatives de l'Alliance verte à travers le réseau nord-américain de LOGISTEC ». M. Corrigan a ajouté que les grues sont arrivées alors que le Jour de la Terre était célébré dans le monde entier.

En plus des grues nouvellement acquises, le parc d'équipements de levage à SeaPort Manatee comprend deux unités Gottwald de génération 5 et une grue portuaire mobile Liebherr polyvalente. Chacune des nouvelles grues peut soulever des charges allant jusqu'à 125 tonnes, et les deux unités combinées offrent une capacité de levage en tandem de plus de 200 tonnes, soit la plus importante de tous les ports maritimes de Floride. Au terminal à SeaPort Manatee, LOGISTEC manutentionne principalement des conteneurs, des palettes, de l'acier et des cargaisons générales.

À propos de LOGISTEC Corporation

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 54 installations portuaires et dans 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, le dragage, l'assèchement, la gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, la restauration de sites, l'analyse de risques et la fabrication de produits liés au transport des fluides.

À propos de SeaPort Manatee

Situé « Là où la baie de Tampa rencontre le golfe du Mexique », SeaPort Manatee est une plaque tournante dynamique du commerce mondial, servant de porte d'entrée pour les marchés en plein essor du sud-ouest et du centre de la Floride. SeaPort Manatee est le port maritime en eau profonde le plus proche du canal de Panama élargi et il offre 10 postes d'amarrage en eau profonde afin de répondre efficacement aux diverses demandes des clients en matière de conteneurs, de vrac liquide et sec, de cargaisons générales, de marchandises lourdes, de marchandises liées à des projets et d'autres marchandises. Ce port autonome génère plus de 3,9 milliards de dollars d'impact économique annuel et fournit plus de 27 000 emplois directs et indirects, sans bénéficier du soutien à l'impôt foncier local.

Renseignements: CONTACTS: Virginia Zimmermann, Directrice des communications et relations publiques, SeaPort Manatee, Bureau 941-721-2323, Cellulaire 941-932-1006, [email protected] ; Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, stratégie et communications, LOGISTEC Corporation, Téléphone : 514-985-2337, [email protected]