Séance d'information publique - La traversée des rues : mesures d'accessibilité universelle et mobilité active

MONTRÉAL, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Commission sur le transport et les travaux publics invite la population montréalaise, et plus particulièrement les personnes en situation de handicap et les personnes aînées, à prendre part à la consultation publique sur le déploiement de diverses mesures d'accessibilité universelle lors de la traversée des rues ainsi que sur les projets et les initiatives favorisant la mobilité active.

Venez assister à la séance d'information publique de présentation du document de consultation :

Date et heure : Mercredi 18 janvier 2023, de 19 h à 22 h



Lieu : Salle du conseil, Hôtel de ville de Montréal

(Édifice Lucien-Saulnier)

155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5



Webdiffusion : La séance publique sera accessible en direct et en différé à partir

de ville.montreal.qc.ca/traverseedesrues .

La présentation sera suivie d'une période de questions. Pour participer, inscrivez-vous à partir du formulaire en ligne ou sur place, dès 18 h 30.

Accessibilité

L'Édifice Lucien-Saulnier dispose d'une entrée de plain-pied, d'une porte automatique, de stationnements et de salles de bain accessibles;

La salle du conseil est accessible aux personnes à mobilité réduite;

La salle du conseil est équipée d'un système d'aide à l'audition accessible en syntonisant la fréquence 100,3 sur la bande FM de votre baladeur;

Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) sera offert dans le cadre d'un projet pilote pour les séances publiques de cette consultation;

Un service d'interprétation en American Sign Language (ASL) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes;

(ASL) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes; Pour tout autre besoin, communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes au 514 872-3000.

Les commissions permanentes de la Ville de Montréal

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission

La Commission sur le transport et les travaux publics est présidée par Mme Laurence Parent, conseillère d'arrondissement, arrondissement Le Plateau-Mont-Royal et M. Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, en assume la vice-présidence.

Sont également membres : M. Younes Boukala, conseiller d'arrondissement, arrondissement de Lachine; Mme Arij El Korbi, conseillère d'arrondissement, arrondissement de Saint-Léonard; M. Benoit Gratton, conseiller d'arrondissement, arrondissement de Verdun; M. Enrique Machado, conseiller d'arrondissement, arrondissement de Verdun; M. Peter McQueen, conseiller de ville, arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre -Dame-de-Grâce; Mme Laura Palestini, conseillère de ville, arrondissement de LaSalle et Mme Mindy Pollak, conseillère d'arrondissement, arrondissement d'Outremont.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements: Service du greffe, 155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5 Téléphone : 514 872-3000, [email protected] | ville.montreal.qc.ca/commissions | @Comm_MTL