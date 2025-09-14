TRENTON, NS, le 14 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, C.P., C.R., député de Nova-Centre, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a salué le lancement par le gouvernement fédéral de Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables à grande échelle.

Maisons Canada transformera la collaboration entre les secteurs public et privé et déploiera des méthodes de construction modernes dans le but de catalyser la création d'un tout nouveau secteur canadien du logement. Elle mettra à profit des terrains publics, offrira des mesures incitatives financières souples, attirera des capitaux privés, facilitera la réalisation de projets de portefeuille de grande envergure et aidera les fabricants modernes à construire les logements dont les Canadiens ont besoin.

Maisons Canada contribuera à lutter contre l'itinérance en construisant des logements de transition et des logements avec services de soutien en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. Elle construira des logements communautaires très abordables pour les ménages à faible revenu et fera équipe avec des promoteurs immobiliers privés pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Grâce à une nouvelle approche audacieuse et à des investissements sans précédent, Maisons Canada prendra les mesures suivantes :

Capitalisation : Maisons Canada disposera d'une capitalisation initiale de 13 milliards de dollars afin que les constructeurs disposent du financement dont ils ont besoin pour mener à bien de grands projets de logement.

Terrains publics : En retirant le coût des terrains de l'équation, les constructeurs privés peuvent se concentrer sur la construction. Grâce au transfert de la Société immobilière du Canada dans le portefeuille de Maisons Canada, de grands projets de logements abordables seront mis en œuvre dans des collectivités de tout le pays.

Utilisation de technologies novatrices et de matériaux canadiens : Dans le cadre de son mandat, Maisons Canada utilisera des méthodes de construction modernes et rentables, telles que les logements fabriqués en usine, les logements modulaires et le bois massif. En adoptant ces méthodes de construction, Maisons Canada stimulera une nouvelle industrie du logement qui construira des habitations plus rapidement et de manière plus durable tout au long de l'année. En privilégiant les matériaux canadiens comme le bois d'œuvre, l'aluminium, l'acier et le bois massif, Maisons Canada renforcera les chaînes d'approvisionnement nationales, développera l'industrie nationale du logement et créera des emplois bien rémunérés dans tout le pays.

Le lancement de Maisons Canada et ses investissements initiaux s'inscrivent dans le cadre de l'effort plus vaste que déploie le gouvernement canadien pour doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie. Ces efforts permettront aux collectivités de tout le Canada de bénéficier de logements plus abordables et d'un système de logement plus solide et plus durable.

Citations

« Chaque Canadien devrait pouvoir compter sur un logement sûr et abordable. Maisons Canada nous aidera à atteindre cet objectif en transformant notre façon de construire et en rendant les logements plus abordables. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., C.R., député de Nova-Centre, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Faits en bref

Maisons Canada a été lancée aujourd'hui en tant qu'organisme de service spécial faisant partie de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). Au cours de la prochaine année, Maisons Canada deviendra une agence fédérale indépendante qui relèvera du ministre du Logement et de l'Infrastructure.

(LICC). Au cours de la prochaine année, Maisons Canada deviendra une agence fédérale indépendante qui relèvera du ministre du Logement et de l'Infrastructure. Maisons Canada se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Afin de simplifier et d'intensifier les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour construire des logements, en particulier des logements abordables, la responsabilité ministérielle de la Société immobilière du Canada a été transférée au ministre du Logement et de l'Infrastructure. Ce transfert permet à Maisons Canada de tirer parti des biens immobiliers détenus par la Société immobilière du Canada pour accélérer la construction de logements abordables partout au pays.

