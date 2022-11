TORONTO, le 15 nov. 2022 /CNW/ - LatinFinance a décerné à Scotiabank Chile le prix de banque numérique de l'année en Amérique latine et dans les Antilles. LatinFinance est la principale source de renseignements sur les économies et les marchés financiers de cette région du monde.

Ce prix met en lumière le leadership de la Banque Scotia relativement au numérique, comme on le voit dans ses opérations au Chili où la transformation numérique de la Banque touche tous les aspects des activités : plan de modernisation pour automatiser les activités bancaires traditionnelles grâce aux données, à l'analytique et à l'intelligence artificielle; implantation du numérique d'un bout à l'autre du parcours des clients (intégration, conseils, vente) pour offrir une expérience client uniforme dans tous les canaux, y compris les succursales. Scotiabank Chile a récemment lancé ScotiaZero, le premier compte-chèques gratuit et entièrement numérique du marché, ainsi que le premier supermarché financier local, qui procure des solutions financières personnalisées répondant aux besoins uniques de chaque client. Ces efforts ont entraîné une hausse notable de la satisfaction de la clientèle, et l'application des services bancaires mobiles de la Banque Scotia est désormais la mieux notée au pays.

« Nous sommes ravis que Scotiabank Chile soit nommée banque numérique de l'année en Amérique latine et dans les Antilles, déclare Ignacio (Nacho) Deschamps, chef de groupe, Opérations internationales et Transformation numérique, Banque Scotia. Nous avons fait beaucoup de chemin depuis l'adoption de notre stratégie de transformation numérique il y a cinq ans et maintenant, le numérique fait partie de notre ADN. Avec notre approche centrée sur l'omniprésence du numérique, nous continuons d'offrir des produits et des services novateurs et une expérience axée sur le client, au Canada et partout où nous sommes présents dans les Amériques. Résultat? Au Chili, l'adoption du numérique s'élève à 70 % et les ventes numériques sont de l'ordre de 80 %, et on voit une croissance accélérée du numérique dans les autres pays de l'Alliance du Pacifique. »

Cette reconnaissance fait partie des prix que nous avons reçus dans le cadre des 2022 Banks of the Year Awards de LatinFinance. Ces prix sont remis aux institutions financières de la région qui se démarquent par l'excellence des services qu'elles offrent aux clients.

Ce n'est pas la première fois que la Banque reçoit des prix pour être une leader du numérique en Amérique latine et dans les Antilles. L'an dernier, LatinFinance avait décerné à Scotiabank Chile le prix de Transformation numérique de l'année dans toute la région en raison de ses efforts remarquables pour numériser ses activités et fournir une offre numérique flexible en vue d'aider les clients durant la pandémie. Le magazine The Banker avait aussi décerné à la Banque Scotia les prix de meilleure banque en Amérique du Nord au chapitre de l'innovation dans les services bancaires numériques et de championne de l'innovation en matière de données.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Janira Mejia, Opérations internationales, Banque Scotia, [email protected], +1 (437) 221-9672