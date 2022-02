TORONTO, le 18 févr. 2022 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce aujourd'hui son intention de dissoudre la série Prestige du Fonds Scotia du marché monétaire vers le 27 mai 2022, afin de simplifier sa gamme de produits.

La série Prestige du Fonds Scotia du marché monétaire n'est plus offerte depuis août 2016. À la date de fermeture, les parts restantes de cette série feront l'objet d'un rachat au comptant. Les porteurs de parts concernés recevront un avis par la poste d'ici la fin de mars.

Les porteurs de parts visés sont invités à communiquer avec leur professionnel des placements pour discuter de cette dissolution et des options de placement qui s'offrent à eux. Ils peuvent également demander le rachat ou la substitution de leurs parts jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant la date de dissolution.

Pour en savoir plus sur les Fonds Scotia, notamment le Fonds Scotia du marché monétaire, visitez fondsscotia.com.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs Scotia inclut Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Gestion mondiale d'actifs Scotia offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des fonds négociés en bourse et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. Au 31 octobre 2021, la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et des actifs d'environ 1,2 billion de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

