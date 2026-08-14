Scientific Games va moderniser les ventes et les opérations de détail de la Western Canada Lottery Corporation grâce à ses technologies avancées

Les terminaux PDV WAVE et les kiosques en libre-service PlayCentral de l'entreprise sont au cœur de la nouvelle gamme de technologies déployées auprès des détaillants de la WCLC.

ATLANTA, le 14 août 2026 /CNW/ -- La suite de technologies de pointe de vente au détail de Scientific Games vise à moderniser les transactions en magasin et à rationaliser les activités du réseau de la Western Canada Lottery Corporation qui compte plus de 5 000 détaillants dans les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut participent à titre de membres associés de la WCLC.

En vertu d'un nouveau contrat avec la WCLC, Scientific Games continue d'étendre son leadership en matière de technologie de vente au détail de loterie et fournit maintenant des systèmes et des terminaux de vente au détail à plus de 70 loteries dans le monde entier, y compris trois loteries canadiennes. Plus récemment, l'entreprise a été choisie et a mené à bien des projets complexes de modernisation technologique à grande échelle pour des loteries au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande.

« Alors que nous continuons d'évoluer et de moderniser nos activités de loterie, les investissements stratégiques dans la vente au détail jouent un rôle clé en offrant des produits et des expériences pertinents à nos joueurs, tout en maximisant la valeur pour les gouvernements et les communautés que nous servons », déclare Chris Santschi, président et chef de la direction de la WCLC. « Nous nous réjouissons de travailler avec Scientific Games afin d'apporter à notre réseau des systèmes et des logiciels de détail de nouvelle génération, de renforcer la performance du réseau de vente, d'améliorer l'engagement des joueurs et de soutenir la pérennité à long terme des revenus de loterie dans l'ensemble de la région. »

Dans le cadre des initiatives de modernisation de la WCLC, Scientific Games fournira un écosystème de vente au détail de prochaine génération éprouvé, notamment :

les terminaux WAVE de point de vente des détaillants

de point de vente des détaillants les kiosques en libre-service pour les détaillants PlayCentral primés, dotés d'IA et d'analyse avancée

primés, dotés d'IA et d'analyse avancée le logiciel de terminal des détaillants

« Nous sommes honorés que l'équipe de direction de la WCLC continue de faire évoluer notre partenariat et d'accorder sa confiance à Scientific Games comme partenaire technologique, alors que notre écosystème de détaillants poursuit son essor auprès des loteries du monde entier », déclare Michael Cardell, vice-président principal, stratégie commerciale et croissance, Amériques, Scientific Games. « Notre gamme intégrée de technologies de vente au détail est conçue pour aider les loteries à offrir de meilleures expériences à leurs joueurs, à générer une meilleure performance pour les détaillants, à assurer des opérations agiles et à favoriser une croissance durable. »

Scientific Games est partenaire de la WCLC depuis 1999 et fournit au Loto son système central de jeu ainsi que sa plateforme de paris sportifs. La société a récemment obtenu un contrat pour la solution iLottery de la WCLC.

En 2025, les ventes de la WCLC ont totalisé plus de 1,56 milliard de dollars, soit le deuxième meilleur résultat de son histoire, générant plus de 481 millions de dollars de retombées pour ses membres.

Scientific Games est la plus grande entreprise de jeux de loterie au monde et le partenaire technologique des systèmes de loterie à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. L'entreprise fournit des jeux, des technologies, des outils analytiques et des services à plus de 150 loteries réparties dans 50 pays à travers le monde.

PlayCentral® et WAVE™ sont des marques de commerce de Scientific Games. ©2026 Scientific Games, LLC. Tous droits réservés.

À propos de Scientific Games

Scientific Games est un chef de file mondial des jeux de détail et numériques, des technologies, des solutions analytiques et des services qui génèrent des profits pour les programmes de loterie et de paris sportifs soutenus par les gouvernements. Des plateformes de jeu d'entreprise aux expériences de divertissement captivantes, en passant par des solutions novatrices de détail et numériques, nous faisons évoluer l'expérience de jeu au quotidien. Nous sommes des pionniers dans les jeux instantanés, l'analyse de données, les solutions de vente au détail et iLottery. Fondé sur des partenariats de confiance depuis 1973, Scientific Games allie innovation, performance et sécurité inébranlable pour propulser l'industrie de façon responsable. Pour en savoir plus, visitez le site scientificgames.com.

SOURCE Scientific Games, LLC

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