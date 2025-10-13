L'écosystème Momentum de la société a été choisi par quatre loteries nord-américaines au cours de la dernière année

ATLANTA, 13 octobre 2025 /CNW/ - Scientific Games a été sélectionnée pour fournir un nouveau système centralisé de jeux à Loto-Québec à l'issue d'un processus d'appel d'offres concurrentiel. La société mondiale de loterie fournira ce système centralisé de pointe grâce à son écosystème Momentum, un cadre intégré de technologies, d'applications et de services conçus pour fonctionner ensemble afin d'optimiser les performances de la loterie. Les technologies déployées remplaceront l'ancien système géré par la société, offrant des performances et une sécurité de pointe pour alimenter les réseaux de vente au détail et numériques de Loto-Québec, et maximiser les contributions aux bonnes causes de la société qui rassemblent les Québécois.

La technologie Scientific Games Systems va équiper les points de vente physiques et numériques de Loto-Québec (PRNewsfoto/Scientific Games, LLC)

« Nous sommes honorés de poursuivre notre relation fructueuse de plus de 50 ans avec Loto-Québec en tant que fournisseur de systèmes de jeu central », a déclaré John Schulz, président, Amériques et produits instantanés mondiaux chez Scientific Games. « Notre système de pointe est conçu pour l'avenir et offre les performances, la sécurité et l'efficacité opérationnelle qui soutiendront les ventes et la durabilité de Loto-Québec. »

Depuis décembre 2024, la technologie les systèmes de jeu centraux de Scientific Games a été choisie par plusieurs autres loteries nord-américaines, notamment la loterie de l'Ohio et la loterie du Nouveau-Mexique. À l'échelle mondiale, au cours de la dernière décennie, la société a réalisé 50 implémentations et conversions de systèmes de loterie, dont les plus récentes pour la loterie nationale britannique, au Royaume-Unis, avec son partenaire Allwyn UK et pour Lotto New Zealand.

Au Canada, Scientific Games soutient Loto-Québec et d'autres loteries provinciales depuis ses installations de Montréal.

« Notre site de Montréal collabore depuis longtemps avec Loto-Québec. Nos employés de Montréal sont prêts à saisir cette nouvelle opportunité », a déclaré Marc-André Doyon, vice-président régional des opérations chez Scientific Games. « Depuis des décennies, Scientific Games a produit plus de 4 500 jeux instants à gratter pour Loto-Québec, y compris son tout premier jeu à gratter. »

Avec ce nouvel accord, Loto-Québec recherchait une solution infonuagique évolutive à la pointe de la transformation des secteurs des loteries, des technologies et de la sécurité de l'information. Scientific Games fournira et gérera la nouvelle technologie des systèmes dans le cadre de son écosystème Momentum, qui relie les solutions de vente au détail, numériques et opérationnelles dans un cadre intégré. Ce nouveau contrat prolonge le partenariat existant, qui comprend la production de jeux à gratter innovants et, plus récemment, les terminaux libre-service PlayCentral primés de la société.

Conçu pour offrir flexibilité, sécurité et rapidité de mise en marché, le nouveau système de jeu facilite l'intégration rapide, la gestion des communications en temps réel et la surveillance proactive du réseau et la réponse aux problèmes. Le système offre également une intégration numérique transparente entre les canaux de vente au détail et en ligne, garantissant aux joueurs une expérience connectée. Le système dépasse les normes de l'industrie et protège les infrastructures de loterie essentielles.

Desservant actuellement 150 loteries réglementées par les gouvernements dans 50 pays, Scientific Games est le plus grand créateur, producteur et gestionnaire de jeux de loterie au monde et le fournisseur de systèmes de loterie qui connaît la croissance la plus rapide.

MOMENTUM® et PlayCentral® sont des marques commerciales de Scientific Games. ©2025 Scientific Games, LLC. Tous droits réservés.

À propos de Scientific Games

Scientific Games est un leader mondial dans le domaine des jeux de détail et numériques, des technologies, des analyses et des services qui génèrent des profits pour les programmes de loterie et de paris sportifs parrainés par le gouvernement. Des plateformes de jeux d'entreprise aux expériences de divertissement passionnantes en passant par des solutions de détail et numériques innovantes, nous améliorons chaque jour l'expérience de jeu. Nous sommes les pionniers du secteur des jeux instants, de l'analyse de données, des solutions de vente au détail et de la loterie en ligne. S'appuyant sur des partenariats de confiance depuis 1973, Scientific Games combine une innovation incessante, des performances et une sécurité sans faille pour faire progresser le secteur de manière responsable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur scientificgames.com.

