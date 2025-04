Pour télécharger les visuels, cliquez ici.

MONTRÉAL, le 22 avril 2025 /CNW/ - Groupe Jadco est heureux d'annoncer l'arrivée de la société québécoise d'anticorps thérapeutiques, Ability Biotherapeutics, qui occupera tout le 6e étage de la Phase 2 d'Inspire Bio innovations -- l'important projet de requalification de l'ancien Institut thoracique de Montréal.

Depuis son dévoilement il y a moins de deux ans, le projet a suscité un véritable engouement au sein de l'écosystème des sciences de la vie, accueillant d'abord le siège social de l'entreprise CellCarta, puis ralliant les différentes universités montréalaises de même que l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), en plus de se distinguer à l'échelle internationale en recevant le titre de Futur projet de bureaux de l'année (Future Office : Project of the Year) lors du prestigieux World Architecture Festival (WAF). Déjà, ce hub en sciences de la vie attire une communauté de chercheurs et d'entrepreneurs avant-gardistes, axés sur l'innovation et est un élément majeur pour l'économie montréalaise, québécoise et canadienne, nous permettant de concurrencer les centres similaires aux États-Unis ou en Europe.

La première phase du projet sera livrée cet été, et la deuxième phase, qui inclura les nouveaux locaux d'Ability, est attendue à la fin de 2026. Ability Biotherapeutics, qui est à l'avant-garde d'une nouvelle génération d'anticorps ciblés pour le cancer et les maladies auto-immunes, est propulsée par sa plateforme exclusive AbiLeap™, basée sur l'intelligence artificielle générative. Profitant de l'environnement dynamique d'Inspire Bio Innovations, Ability compte faire des études précliniques visant à démontrer l'efficacité de ses produits thérapeutiques, ainsi qu'entamer leur production à grande échelle en vue des premières études cliniques chez l'humain. Ces étapes devraient permettre à la compagnie de tripler son nombre d'employés au cours de 2028.

En plein cœur du centre-ville montréalais, la localisation d'Inspire Bio Innovations est idéale. Facilement accessible en transports collectifs et actifs, près des principaux axes autoroutiers, ce hub d'innovation en sciences de la vie est à proximité d'une grande communauté de centres de recherche et de haut niveau, comme MILA, CR-CHUM, CR-CUSUM, IRCM et IRIC, ce qui facilitera grandement les collaborations et le partage de connaissances. De plus, la proximité de grands centres hospitaliers, comme le CHUM et le CUSUM, accélérera le déploiement d'études cliniques locales. Tous ces éléments font qu'Inspire Bio innovations est hautement attractif, permettant la rétention de talents d'ici, de même que le recrutement de talents mondiaux.

Citations

« Nous sommes convaincus qu'Inspire Bio Innovations est le lieu d'accueil de la prochaine génération de chercheurs et d'innovateurs qui animeront l'ensemble de l'écosystème des sciences de la vie et que Montréal a tous les atouts pour poursuivre son rôle comme un des pôles internationaux les plus dynamiques et les plus prometteurs en sciences de la vie. Par ailleurs, rappelons qu'au cours des dernières années, le Québec a consacré plusieurs milliards de dollars à l'amélioration de ses établissements de santé, ce qui a mené à d'importantes découvertes médicales. Ce nouvel espace, voué à l'innovation et à la médecine de précision, rassemblera des équipes dont le talent permettra de perpétuer cette tradition, tout en facilitant la commercialisation des découvertes. Depuis deux ans, la réponse de l'ensemble de l'écosystème et des parties prenantes face à ce projet est plus que positive. Les demandes affluent à un rythme accéléré et cela nous confirme que notre vision est la bonne et que le besoin pour un tel centre est bien réel. » - Normand Rivard, Groupe Jadco et associé directeur, Inspire Bio Innovations.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre nos activités au sein d'Inspire Bio Innovations, un pôle à la fine pointe de la technologie facilitant les échanges et les collaborations avec des chercheurs et des entrepreneurs novateurs de haut calibre. L'environnement collaboratif créé par Jadco est idéal pour faciliter le développement de thérapies ayant le potentiel de transformer le traitement des patients atteints de cancers ou de maladies auto-immunes à la fois au Québec et dans le monde entier » - Patrick Tremblay, Ph. D., directeur des opérations, Ability Biotherapeutics.

« L'arrivée d'Ability Biotherapeutics au sein du hub scientifique Inspire Bio Innovations démontre, une fois de plus, l'excellence de ce pôle d'innovation dédié à la recherche scientifique. Ce nouveau partenariat renforce la position d'avant-garde de ce projet dans le domaine des biotechnologies. Nous sommes ravis de voir cette collaboration fructueuse se développer ici, au Plateau-Mont-Royal. » - Luc Rabouin, maire, arrondissement Plateau-Mont-Royal, responsable du développement économique, comité exécutif de la ville de Montréal et chef de Projet Montréal.

À propos de Groupe Jadco

Fondé en 1987, Groupe Jadco est une entreprise immobilière québécoise qui conçoit, développe et construit des projets signature résidentiels et industriels destinés particulièrement à l'écosystème des sciences de la vie. Reconnu pour la grande qualité de ses projets répondant aux plus importantes normes ESG, Groupe Jadco, en collaboration avec ses partenaires institutionnels, cumule 2 milliard de dollars en investissement au Québec. L'entreprise agit à titre de gestionnaire de ses immeubles et se fait un point d'honneur d'être un propriétaire de choix. www.jadcocorporation.com

À propos d'Ability Biotherapeutics

Ability est une société de biothérapeutiques de nouvelle génération qui développe des anticorps dits d'activation logique ayant une sélectivité contextuelle et une stabilité exceptionnelle pour des immunothérapies contre le cancer et les maladies auto-immunes plus sécuritaires et efficaces. Sa plateforme exclusive, AbiLeap™, utilise l'intelligence artificielle générative, alimentée par l'une des plus vastes bases de données exclusives d'anticorps thérapeutiques humains. En combinant l'IA à des technologies de criblage in vitro, AbiLeap™ génère des anticorps entièrement humains, multispécifiques et activés de manière conditionnelle, qui ciblent précisément les cellules et les sites pathologiques. Cette approche permet de répondre à des indications présentant des besoins cliniques non comblés en réduisant la toxicité et en élargissant considérablement la fenêtre thérapeutique, maximisant ainsi les bénéfices du traitement. L'équipe expérimentée d'Ability est dédiée à révolutionner les biothérapies ciblées afin de transformer les bénéfices cliniques pour les patients et de redéfinir les normes de l'industrie. www.ability.bio

