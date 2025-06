MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Pionnière à Saint-Laurent, Jadco souligne avec fierté l'engagement environnemental et sociétal qui sous-tend son projet immobilier Équinoxe Bois-Franc, actuellement en construction. Le projet se distingue par sa carboneutralité et incarne les piliers de la politique ESG de l'entreprise.

Équinoxe Bois-Franc prévoit la construction d'environ 525 logements répartis en deux phases. La livraison de la phase 1 est prévue au printemps 2026, et celle de la phase 2, en 2028. Le projet, dont la valeur totalise plus de 225 M$, vise les certifications LEED, BOMA et Carbone Zéro, volet Performance, affirmant sa contribution concrète à la décarbonisation.

Situé au cœur d'un quartier en pleine effervescence, Équinoxe Bois-Franc est conçu pour minimiser son empreinte écologique, tout en favorisant une qualité de vie optimale pour ses résidents. La conception inclut un système mécanique biénergie alimenté en gaz naturel renouvelable, l'installation de 340 espaces de rangement pour vélos, ainsi que des potagers urbains au sol. Les toits des deux immeubles seront végétalisés et favoriseront une meilleure régulation thermique.

Un atout majeur du projet est son intégration harmonieuse au tissu urbain existant. Un trottoir piéton public traversera les deux phases, renforçant la connectivité et le transport actif. Le site est d'ailleurs desservi par plusieurs lignes d'autobus, et situé à proximité d'un futur corridor de mobilité durable sur Henri-Bourassa et à cinq minutes de marche de la station REM Bois-Franc. L'autopartage et l'ajout de stations BIXI sont à l'étude, et ce, afin de bonifier davantage cette accessibilité.

« Chez Jadco, nous croyons que l'immobilier ne se limite pas à construire des bâtiments, mais qu'il s'agit de créer des milieux de vie durables, inclusifs et résilients. Notre engagement ESG se reflète non seulement dans nos projets, mais aussi dans notre culture d'entreprise, notre gouvernance, nos partenariats et nos décisions à long terme. Avec Équinoxe Bois-Franc, nous franchissons une nouvelle étape en visant la première certification Carbone Zéro pour un projet résidentiel à Saint-Laurent, tout en contribuant à bâtir une communauté tournée vers l'avenir. » - Carole Doudak, vice-présidente, Jadco.

Fondée en 1987, Jadco est une entreprise immobilière québécoise qui conçoit, développe et construit des projets signature résidentiels et industriels destinés particulièrement à l'écosystème des sciences de la vie. Reconnu pour la grande qualité de ses projets répondant aux plus importantes normes ESG, Jadco, en collaboration avec ses partenaires institutionnels, cumule plus de deux milliards de dollars en investissement au Québec. L'entreprise agit à titre de gestionnaire de ses immeubles et se fait un point d'honneur d'être un propriétaire de choix. www.jadcocorporation.com

