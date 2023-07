SCHL et FNCIL : des constructions de maisons d'hébergement de 2e étape compromise

MONTRÉAL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) dénonce fortement la situation dans laquelle se trouve certaines de ses membres dus à des retards administratifs inacceptables au niveau du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL). En 2022, notre collectif accueillait favorablement la conceptualisation d'un programme dédié aux hébergements pour victimes de violence conjugale permettant enfin de sortir des cases du logement social mal paramétrées pour notre réalité. Toutefois, deux de nos maisons membres sont présentement à bout de souffle, croulent sous le poids financier causé par les dédales administratifs du fédéral et requièrent une prise de parole publique pour dénoncer la situation. En effet, depuis plus de 15 mois d'attente où on nous assure que la signature des ententes avec la SCHL nécessaire au décaissements des fonds est imminente, la Maison Communautaire Missinak et La Séjournelle-Pavillon des Demois'ailes se voient contraintes d'avancer des sommes monumentales. La raison de tels délais? La complexité à outrance des négociations entre Québec et Ottawa pour garantir l'adéquation du programme spécifique du FNCIL avec les orientations de la Société d'habitation du Québec (SHQ) doublé de la lenteur légendaire des processus administratifs.

Besoins criants de nouvelles MH2

La maison communautaire Missinak est à mi-chemin de la construction de la toute première maison d'hébergement de 2e étape dédiée exclusivement aux femmes autochtones et à leurs enfants qu'elle assume à-même ses fonds depuis plusieurs mois. Vu l'urgence d'amener des logements transitoires aux femmes autochones, la maison est même allée jusqu'à louer des logements sur le marché privé dans l'attente de la livraison de l'actuelle construction. Quant à la Séjournelle-Pavillon des Demois'ailes, elle ouvrira sous peu 8 nouvelles unités dans le secteur de la Haute-Mauricie où les besoins se font criants alors que la maison couvre un territoire très faiblement desservi en termes d'hébergement de seconde étape. La situation atteint un ridicule tel que le chantier de cette dernière devrait se terminer dans les prochains jours alors que l'organisme n'a toujours pas vu la couleur de l'argent du financement FNCIL devant techniquement couvrir la construction. C'est donc dire qu'à ce rythme le financement des services par le MSSS dans ces unités aboutira dans les comptes de l'organisme avant les sommes promises pour la construction. Dans l'attente du décaissement imminent que nous promet la SCHL depuis mars 2022, ces deux maisons ont dû générer des financements temporaires aux intérêts coûteux auprès d'institutions financières.

Les maisons d'hébergement québécoises se voient pénalisées par rapport à leurs consœurs du reste du Canada dû à des processus démesurément alourdis et par un manque de cohérence intergouvernementale vis-à-vis de la compétence provinciale spécifique que nous avons en habitation. C'est un non-sens que de demander à deux organismes communautaires d'avancer plus de 8 millions de dollars pour des enjeux de processus administratifs!

Maud Pontel, coordonnatrice générale | Alliance MH2

Un besoin d'entrer en mode solution

Nous sommes arrivés à un moment critique où les maisons concernées ne peuvent continuer d'assumer financièrement les errances de la SCHL et, faute d'accès aux sommes promises dans les prochains jours, les chantiers devront être mis sur pause. Vu l'urgence de la situation, l'Alliance MH2 interpelle tous les paliers gouvernementaux ainsi que les acteurs de la financiarisation du logement social ciblés par Québec (Fonds de solidarité FTQ, Desjardins) à faire preuve de collaboration et à se concerter pour trouver une solution temporaire rapidement pour éviter l'arrêt des chantiers.

L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) compte 38 maisons membres dans 15 régions du Québec dont l'objectif principal est la prévention de l'homicide conjugal. Les MH2 en fonction hébergent annuellement plus de 500 femmes et enfants par année dans 149 unités d'hébergement sécurisées. Elles offrent des services spécialisés en violence conjugale postséparation, au regard de la dévictimisation, de l'analyse de la dangerosité du conjoint, des impacts sur les enfants exposés à la violence conjugale, de la réinsertion sociale des victimes et de l'autonomisation des femmes hébergées. Le premier critère d'admission est la dangerosité de l'ex-conjoint; 8% des femmes au départ d'un refuge d'urgence vivent des enjeux de sécurité majeurs et auront besoin d'un hébergement de 2e étape.

