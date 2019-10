Scéno Plus présente la plus grande salle de son histoire avec The Hollywood Hard Rock Live

Scéno Plus , entreprise montréalaise célèbre et reconnue notamment pour la réalisation ''sur mesure pour Céline Dion'' du Colosseum au Caesars Palace de Las Vegas, de la salle du spectacle O du Cirque du Soleil au Bellagio, de La Nouba de Walt Disney à Orlando ainsi que plus de 200 salles de spectacle et de lieux de divertissement réalisés au Québec et à travers le monde signe ici la conception de ce nouveau complexe de divertissement, incluant les aires d'accueil du public, la salle elle-même et les espaces de service qui s'y rattachent, ainsi que le design de tous les systèmes d'équipements spécialisés. Le Hollywood Hard Rock Live est la plus grande salle de spectacle conçue et réalisée à ce jour par Scéno Plus depuis la fondation de l'entreprise il y a 34 ans.

'' Au départ, notre mandat était uniquement de moderniser et réaménager la salle de spectacle existante, mais afin d'aider Seminole Hard Rock à maximiser l'expérience du divertissement pour leur clientèle, nous avons suggéré au groupe de tout jeter à terre et de construire une toute nouvelle salle de spectacle à la fine pointe de la technologie scénique. Nous sommes très heureux qu'ils nous aient fait confiance et le résultat est vraiment très impressionnant!» - explique Olivier Berthiaume-Bergé Président et chef de l'exploitation chez Scéno Plus.

Une salle de spectacle polyvalente

A quelques jets de pierre du casino et de l'hôtel, la salle de spectacle de 30 mètres de haut et de 20 900 m² permettra d'accueillir 6 600 personnes en configuration assise, et jusqu'à 7 034 personnes en admission générale, soit 1 000 personnes de plus que le théâtre précédent.

Une des grandes particularités du Hollywood Hard Rock Live est sa capacité à pouvoir basculer rapidement d'une configuration de 6 600 places pour de grands concerts et événements à une configuration de 2 500 places pour accueillir des comédies musicales dans les standards habituels que demande ce type de spectacle. Pour réussir cette prouesse technique, le théâtre est équipé d'un système unique de rideaux permettant d'occulter les balcons et d'un système de gréage scénique motorisé au-dessus de la scène, créant ainsi les conditions idéales pour des comédies musicales ou des spectacles plus intimistes. Le théâtre permet ainsi de passer d'une configuration à une autre avec la plus grande flexibilité et d'accueillir une grande diversité de spectacles, du concert rock à la comédie musicale en passant par des matchs de lutte ou de boxe. Le Hollywood Hard Rock Live avec son budget de 125 millions de dollars, sa polyvalence, ses 6 600 sièges et sa technologie de pointe, a été pensé, conçu et réalisé par l'équipe de Scéno Plus pour devenir la principale destination de divertissement dans le sud de la Floride.

Hard Rock et Scéno Plus

Il s'agit du troisième projet de Scéno Plus avec le groupe Seminole Hard Rock Hotels& Resort avec la rénovation du Etess Arena (Atlantic City) et la salle de spectacle The Joint à Las Vegas qui a remporté en 2010 le ''Best New Major Concert Venue" au prestigieux Pollstar Awards. L'objectif de Scéno Plus est d'offrir au groupe Seminole Hard Rock son expertise de pointe en conception de salles de spectacle adaptées aux différents marchés dans lesquels la compagnie souhaite s'implanter à travers le monde. Cette dernière collaboration ouvre bien entendu, la porte à d'éventuels projets de l'entreprise montréalaise à l'internationale avec le géant américain.

À propos de Scéno Plus

Fondée en 1985, Scéno Plus est une firme de design internationale basée à Montréal et spécialisée dans la conception de salles de spectacle et de bâtiments à vocation culturelle ou récréative. À ce jour, l'entreprise a à son actif la création de plus de 200 salles de spectacle à Montréal et à travers le monde (Usine C, Théâtre d'Aujourd'hui, Théâtre Hector-Charland, Colosseum (Vegas), Bellagio (Vegas) et Treasure Island (Vegas) pour ne nommer que celles-ci). L'entreprise offre une approche exclusive de services intégrés sous un même toit : conception architecturale, design d'intérieur, scénographie, équipements spécialisés et technologies, ainsi qu'immersion et interactivité multimédia. Récemment, la compagnie s'est lancée dans la production de spectacles et d'événements en créant une filiale : Scéno Plus Production.

