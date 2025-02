Visuels Visuals: https://drive.google.com/drive/folders/1buvB5UX--R4ufn4e_M7I7OFL94KP-p2i?usp=sharing

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Scéno Plus, firme spécialisée en design de salles de spectacle, célèbre son quarantième anniversaire. Cette entreprise, qui jouit d'une réputation internationale dans le milieu de l'événementiel, est reconnue pour avoir conçu certaines des plus prestigieuses salles de spectacle, dont celle de Céline Dion au Caesars Palace, le Dolby Live et Resorts World Theatre à Las Vegas ainsi que Hard Rock Live Hollywood pour ne nommer que celles-ci.

SCÉNO PLUS : UNE ENTREPRISE QUÉBÉCOISE QUI BRILLE À L'INTERNATIONAL (Groupe CNW/Scéno Plus)

L'année 2024 a été prolifique pour la firme avec non pas une, mais 3 ouvertures de salles de spectacles. En effet, après avoir scellé son 6e et 7ᵉ partenariat avec Hard Rock International avec les ouvertures des salles Hard Rock Live Rockford et Hard Rock Live Bristol, la rénovation du Palazzo Theater pour The Venetian Resort Las Vegas pour lui insuffler une cure de jouvence a clôturé le bal à l'automne.

Dès ses débuts, Scéno Plus s'est illustrée par des réalisations marquantes qui ont façonné le paysage culturel québécois. Parmi celles-ci, on retrouve le Théâtre d'Aujourd'hui, l'Usine C, le Théâtre Hector-Charland et la Salle Pierre-Mercure. Ces projets ont rapidement établi la réputation de l'entreprise et posé les bases de son expertise.

Scéno Plus est propulsée à l'international grâce à son association avec le Cirque du Soleil pour la création des salles pour les deux premiers spectacles permanents à Las Vegas, Mystère et O. Quelques années plus tard, c'est la consécration avec la conception du Colosseum au Caesars Palace, un lieu devenu emblématique grâce à la résidence de Céline Dion pendant près de 15 ans. Depuis, Scéno Plus multiplie les projets d'envergure à travers le monde tout en maintenant ses activités dans la Belle Province.

Repreneuriat familial et rayonnement international

Fondée en 1985 par Patrick Bergé et Lorraine Berthiaume, Scéno Plus incarne une histoire d'entrepreneuriat et de repreneuriat familial. Aujourd'hui, l'entreprise est dirigée par leurs fils, Olivier Berthiaume-Bergé, président et chef de la direction, et Vincent Berthiaume-Bergé, vice-président principal et chef des opérations.

Au fil des ans, Scéno Plus a récolté une quinzaine de prix majeurs sur la scène internationale. Notons parmi ceux-ci les prestigieux Prix de la salle de spectacle de l'année à Las Vegas en 1994 pour la réalisation du théâtre permanent du Cirque du Soleil au Treasure Island et un autre en 1998 pour le théâtre permanent du Bellagio, également pour le Cirque du Soleil. En 2010, le magazine Pollstar lui décerne le prix de la meilleure salle de concert pour le théâtre The Joint by Rogue, un lieu qui a accueilli des performances d'artistes notables tels que Paul McCartney, The Killers et Bon Jovi. L'entreprise reçoit aussi le Prix du meilleur design d'intérieur pour un casino, le REVELRY en 2012. Enfin, en 2022, Scéno Plus a reçu le Prix Platinum en design d'intérieur dans la catégorie Prix spéciaux/Acoustique pour son travail sur le Resorts World Theatre à Las Vegas.

En bref, quelques projets phares de Scéno Plus au fil des années:

La salle de spectacle mythique de Céline Dion, le Colosseum, au Caesars Palace à Las Vegas , un symbole de l'innovation et de l'excellence de Scéno Plus ainsi que sa rénovation en 2019 qui fut un défi architectural majeur relevé avec brio;

mythique à , un symbole de l'innovation et de l'excellence de Scéno Plus ainsi que sa rénovation en 2019 qui fut un défi architectural majeur relevé avec brio; Le théâtre Bellagio , à Las Vegas , pour le spectacle «O» du Cirque du Soleil;

, à , pour le spectacle «O» du Cirque du Soleil; Le théâtre Treasure Island , à Las Vegas , ayant accueilli le spectacle «Mystère» du Cirque du Soleil;

, à , ayant accueilli le spectacle «Mystère» du Cirque du Soleil; La Salle Pierre-Mercure , reconnue comme ayant une des meilleures acoustiques de salles de concert de Montréal;

, reconnue comme ayant une des meilleures acoustiques de salles de concert de Montréal; Le Hard Rock Live Hollywood, récent récipiendaire du prix Top 4 in the World par Billboard et Pollstar aux États-Unis ;

récent récipiendaire du prix par Billboard et Pollstar aux États-Unis Le Dolby Live, anciennement connu sous le nom de Park Theater;

anciennement connu sous le nom de Park Theater; Le lien de confiance durable avec MGM et Hard Rock International qui témoigne du rayonnement mondial de Scéno Plus.

À propos de Scéno Plus

Fondée en 1985 par Patrick Bergé, architecte de formation, et Lorraine Berthiaume, diplômée en art dramatique, Scéno Plus est une entreprise familiale de renommée internationale basée à Montréal et spécialisée dans la conception de salles de spectacles et de bâtiments à vocation culturelle ou récréative. Depuis 2020, les deux fils des fondateurs ont repris l'entreprise, Olivier Berthiaume-Bergé à titre de président-directeur général et Vincent Berthiaume-Bergé, à titre de vice-président et chef des opérations CPA, CMA. Ils créent à eux deux un duo harmonieux alliant la créativité architecturale d'Olivier au sens des affaires de Vincent. Scéno Plus offre une approche exclusive consistant en des services intégrés par son équipe d'experts tels que le design architectural et intérieur, le design de théâtre, l'acoustique, l'éclairage architectural et l'intégration de technologies et d'équipements théâtraux spécialisés. Pour en savoir plus, visitez le site www.scenoplus.com et suivez-nous sur LinkedIn.

