Scemblix offre une nouvelle option pour les patients atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) ayant déjà reçu au moins deux inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK) 1





Le nouveau mode d'action de Scemblix renforce l'engagement pris par Novartis depuis plus de 20 ans d'offrir des traitements transformateurs aux personnes atteintes de LMC

DORVAL, QC, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Novartis Pharma Canada inc. est heureuse d'annoncer l'approbation par Santé Canada de ScemblixMC (comprimés d'asciminib) pour le traitement des adultes porteurs du chromosome Philadelphie (Ph+) et atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique ayant déjà été traités par au moins deux inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK)1.

Scemblix représente un progrès important pour les patients qui présentent une résistance et/ou une intolérance aux traitements par ITK actuellement offerts.

« En tant que médecin traitant la LMC, je me réjouis de l'arrivée de cette nouvelle option thérapeutique basée sur un nouveau mode d'action moléculaire. Malgré les progrès remarquables des derniers 20 ans, certains patients ne répondent pas de manière satisfaisante aux traitements actuels ou ne peuvent les tolérer. Ce sont ces patients pour lesquels nous nous efforçons de trouver des solutions et pour lesquels nous n'avons pas réussi jusqu'à présent », a déclaré le Dr Lambert Busque, hématologue établi à Montréal. « Le fait que la recherche se soit poursuivie et qu'elle ait produit une approche innovatrice nous donne l'espoir d'offrir une prise en charge optimale, même aux patients ayant subi des échecs à leur traitement actuel. »

Scemblix constitue le premier inhibiteur « STAMP » (Specifically Targeting the ABL Myristoyl Pocket [ciblant spécifiquement la poche myristoyle d'ABL]), qui agit selon un mode d'action différent des autres traitements utilisés pour traiter la LMC. Il inhibe l'action d'une protéine appelée BCR ::ABL1 qui se trouve dans les globules blancs anormaux en ciblant spécifiquement la poche myristoyle d'ABL, ce qui bloque la division et la croissance de ces derniers1 et constitue une avancée prometteuse pour les patients qui ont besoin d'une autre innovation au chapitre du traitement.

« Novartis est à l'avant-garde des progrès réalisés dans le domaine de la LMC depuis plus de deux décennies et s'engage à poursuivre ses investissements dans la recherche afin de répondre aux besoins des patients et de continuer à réimaginer le traitement de la LMC. », a déclaré Andrea Marazzi, président de Novartis Canada. « Les patients et les médecins attendent depuis longtemps quelque chose de nouveau pour le traitement de la LMC et nous sommes fiers d'avoir repoussé les limites de l'innovation pour soutenir l'évolution continue de la norme en matière de soins et aider encore plus de patients atteints de LMC. La recommandation de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé en faveur du remboursement renforce les données cliniques probantes et le fondement même de l'approbation de Scemblix au Canada. Novartis a hâte de travailler avec les payeurs afin que les patients admissibles atteints de LMC puissent avoir accès à cette nouvelle option. »

L'approbation de Scemblix par Santé Canada est fondée sur les résultats de l'étude pivot de phase III ASCEMBL dans le cadre de laquelle les patients porteurs du chromosome Philadelphie et atteints de LMC en phase chronique ayant reçu au moins deux ITK ont été répartis de manière aléatoire1.

La monographie complète de Scemblix peut être consultée à l'adresse suivante : www.novartis.ca.

À propos de l'engagement de Novartis à l'égard de la LMC

Novartis a un engagement scientifique de longue date à l'égard des patients atteints de LMC. Depuis plus de 20 ans, notre science audacieuse a contribué à transformer la LMC en maladie chronique pour de nombreux patients. Malgré ces progrès, nous ne dormons pas sur nos lauriers. Nous poursuivons nos recherches sur les moyens de cibler la maladie, en cherchant à résoudre les problèmes de résistance et/ou d'intolérance aux traitements auxquels de nombreux patients sont confrontés. Novartis continue également de repenser les soins liés à la LMC grâce à son engagement à assurer un accès durable aux patients et à collaborer avec la communauté mondiale de la LMC.

À propos de Novartis au Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. Au cours des cinq dernières années, nous avons investi en moyenne 47 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. L'entreprise est fière de son engagement en faveur de la diversité et se félicite d'offrir un environnement inclusif et inspirant. Novartis figure fièrement sur la liste des 50 Meilleurs lieux de travail au Canada de Great Place to Work®. Elle a également été nommée comme l'un des Meilleurs lieux de travailMC de 2021 pour les femmes au pays et l'un des Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site à l'adresse www.novartis.ca.

À propos de Novartis

Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Animés par l'objectif de trouver de nouveaux médicaments, nous nous classons systématiquement parmi les premières sociétés mondiales en matière d'investissements dans la recherche et le développement. Les produits de Novartis touchent plus de 800 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants pour élargir l'accès à nos derniers traitements. Quelque 108 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier. Pour en savoir plus, prière de consulter notre site internet : www.novartis.com.

