Scandale SAAQclic - Le SFPQ réclame une commission d'enquête sur la sous-traitance en informatique

QUÉBEC, le 4 mars 2025 /CNW/ - Dans la foulée du rapport de la Vérificatrice générale sur le scandale SAAQclic et de ses dépassements de coûts de 500 M $, l'enquête publique annoncée par le premier ministre Legault est nécessaire, mais insuffisante. Les informations révélées dans ce rapport ne sont malheureusement pas surprenantes, la gestion des contrats informatiques par le gouvernement québécois et le manque d'expertise interne étant des problèmes de longue date dénoncés par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) depuis de nombreuses années. La feuille de route gouvernementale en matière de projets informatiques n'est pas reluisante : RENIR, SAGIR et le moins connu UNIR sont des acronymes qui font dorénavant frémir. Une commission d'enquête sur la sous-traitance en informatique est inévitable afin de pouvoir mettre un terme au bordel informatique.

« Nous avons besoin d'une commission d'enquête sur notre dépendance à la sous-traitance en informatique au sein de l'État québécois. Ça ne nous prend rien de moins qu'une « Commission Charbonneau 2.0 ». Le manque d'expertise en informatique au sein de la fonction publique ne permet pas au gouvernement de valider et de contrôler le coût des contrats de sous-traitance dans ce domaine. Nous sommes en pleine période d'austérité et la CAQ, comme ses prédécesseurs, dilapide des centaines de millions de dollars tout en coupant dans les services à la population au même moment. C'est scandaleux! » s'indigne Christian Daigle, président général du SFPQ.

Les chantiers informatiques au Québec seront nombreux dans les prochaines années : intelligence artificielle, infonuagique et implantation annoncée d'une identité numérique gouvernementale. Tous les ministères et organismes ainsi que la panoplie de services qu'ils offrent feront l'objet d'importantes mises à jour technologiques dans les prochaines années. Le gouvernement doit se donner les moyens de livrer des projets de qualité aux Québécoises et Québécois en ayant le plein contrôle de ceux-ci pour ainsi être en mesure de prévenir les dépassements de coûts. Tout comme nos collègues professionnels du gouvernement, nous réclamons une action rapide du premier ministre.

« Il est urgent de faire la lumière sur les coûts réels, les critères d'attribution et l'influence des grandes firmes de conseil dans la gestion des systèmes informatiques gouvernementaux. » réclame Christian Daigle.

