Les membres du SFPQ acceptent l'entente de principe avec la Sépaq

QUÉBEC, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Les membres des accréditations de la Sépaq du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), ont entériné l'entente de principe conclue avec l'employeur dans le cadre du renouvellement de leur convention collective. Lors d'un vote électronique tenu au cours des derniers jours, les membres ont accepté l'entente à plus de 75 %.

« Le taux d'approbation élevé reflète bien toute la satisfaction des membres à l'endroit de cette entente. Nous sommes heureux du dénouement positif de cette négociation pour toutes les parties ainsi que pour les vacanciers québécois qui pourront profiter des installations de la Sépaq et des services offerts par nos membres toujours aussi passionnés et professionnels », explique monsieur Christian Daigle, président général du SFPQ.

Au terme de la convention collective en 2028, l'entente octroie des ajustements de traitements et des augmentations de salaire de plus de 25 % aux membres.

« À cela s'ajoutent des primes substantielles pour une partie du personnel, ainsi que d'autres gains, monétaires ou normatifs, liés aux conditions de travail. Cette entente garantit à nos plus bas salarié•es un écart de 3 $/h avec le salaire minimum pour les trois (3) dernières années de la convention collective. C'est grâce à la détermination de nos membres ainsi qu'au travail acharné de l'équipe de négociation qu'il a été possible d'obtenir une offre bonifiée. La Sépaq reconnaît plus que jamais l'expertise et la contribution du personnel que nous représentons », conclut le vice-président du SFPQ et responsable de la négociation, Patrick Audy.

La convention collective pour quelque 2 500 travailleuses et travailleurs de la Sépaq était échue depuis le 31 décembre 2023.

