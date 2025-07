Les paramédics de la CTAQ au Saguenay annoncent une grève générale illimitée

SAGUENAY, QC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Le personnel du Syndicat des paramédics de la CTAQ, division Saguenay (SPCTAQ), affilié en entente de service avec le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), avise qu'il sera en grève a compté du 25 juillet à minuit et une minute (00h01). Cette grève sera assujettie aux services essentiels et visera certaines tâches tout en préservant les services à la population.

Le syndicat des paramédics reproche au gouvernement de la CAQ de faire trainer en longueur les négociations. Les échanges en vue du renouvellement de la convention collective ont débuté l'automne dernier pour le volet monétaire et la dernière rencontre remonte à la fin mai, déplore le Syndicat. Rappelons que les membres du SPCTAQ se sont prononcés à 96 % le 26 mai dernier pour exercer des moyens de pression lourds incluant le déclenchement d'une grève générale illimitée au moment opportun.

« Malheureusement, la lenteur des négociations, l'absence des disponibilités de la partie patronale pour reprendre les négociations à la suite du changement de porte-parole patronale ainsi que le manque de progrès sur le plan monétaire forcent les paramédics à alourdir leurs moyens de pression. L'employeur doit comprendre que nos revendications permettront de résoudre les problèmes d'attraction et de rétention des paramédics tout en garantissant des services adéquats à la population. Il est encore temps pour le gouvernement de la CAQ d'accélérer le processus de négociation et d'offrir aux travailleuses et travailleurs du secteur préhospitalier des conditions de travail qui reflètent la réalité de cette profession », affirme Michel Girard, vice-président national du SFPQ.

Le SPCTAQ existe depuis 2013 et représente plus de 90 membres au Saguenay. Il est affilié en entente de service avec le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) depuis 2013. La convention collective est échue depuis le 31 mars 2024.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

SOURCE : Éric Lévesque, Responsable des relations médias, SFPQ, Cellulaire : 418 564-4150, Courriel : [email protected]